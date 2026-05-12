Mehr als 200 Schüler kämpften bei Sommersportspielen um Siege

Mehr als 200 Schüler aus der ganzen Steiermark sind am Montag bei den 49. Sommersportspielen der land-, forst- und ernährungswirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen in Hartberg gegeneinander angetreten.

In der Hartberghalle in Hartberg fiel am Montagvormittag, dem 11. Mai, der Startschuss für die traditionsreiche Veranstaltung. Landeshauptmann und Sportreferent Mario Kunasek (FPÖ) eröffnete die Sommersportspiele offiziell. Neben den Jugendlichen nahmen auch Lehrkräfte und Begleitpersonen aus allen 20 landwirtschaftlichen Fachschulen der Steiermark teil.

Volleyball und Fußball

Auf dem Programm standen heuer unter anderem Volleyball und Fußball. Dabei ging es nicht nur um sportliche Leistungen, sondern auch um Zusammenhalt und Teamgeist zwischen den Schulen. Seit Jahrzehnten zählen die Sommersportspiele zu den Fixpunkten im Schuljahr der landwirtschaftlichen Fachschulen. „Dass die Veranstaltung heuer bereits zum 49. Mal stattfindet und jedes Jahr mehr als 200 Schülerinnen und Schüler unserer landwirtschaftlichen Fachschulen zu sportlichen Wettkämpfen motiviert, verdient große Anerkennung und Respekt. Hier zeigt sich eindrucksvoll, welchen Stellenwert Sport, Bewegung und Zusammenhalt an unseren Fachschulen haben”, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek bei der Eröffnung.

©Land Steiermark/Binder Landeshauptmann Mario Kunasek eröffnete die 49. Sommersportspiele in Hartberg. ©Land Steiermark/Binder Moderator Sepp Reich, Direktor Wolfgang Fank (Land- und forstwirtschaftliche Fachschule Kirchberg am Walde), Landeshauptmann Mario Kunasek, die Mitorganisatorin der Sommersportspiele, Claudia Drexler und Landesschulinspektor Johannes Hütter (v.l.)

Bedeutung von Bewegung

Kunasek strich in seinen Grußworten auch die Bedeutung von Sport für junge Menschen hervor. „Als Landeshauptmann und Sportreferent möchte ich diese Sportbegeisterung von Kindern und Jugendlichen gemeinsam mit den Verbänden und Vereinen weiterhin aktiv unterstützen.” Ein besonderer Dank galt dem Organisationsteam sowie den Lehrkräften und Begleitpersonen. „Die Sommersportspiele sind seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil des Gemeinschaftslebens unserer Fachschulen. Mein Dank gilt allen, die mit großem Engagement zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen”, so Kunasek abschließend.