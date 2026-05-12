Neues Forschungsprojekt bringt Reststoffe zurück in den Kreislauf

Mineralische Reststoffe, die bisher kaum wiederverwertet wurden, sollen künftig als hochwertige Rohstoffe in der Industrie eingesetzt werden. Genau daran arbeitet das neue Forschungsprojekt „MINREC-HT“, das mit 1. Mai 2026 gestartet ist. Beteiligt sind mehrere heimische Universitäten und Unternehmen, darunter die Montanuniversität Leoben sowie die TU Graz. Das Projekt läuft über 36 Monate und ist Teil der Ausschreibung „Ressourcenwende 2025“. Ziel ist es, regionale Reststoffe so aufzubereiten, dass sie in Hochtemperaturanwendungen, etwa in der Feuerfest- und Baustoffindustrie, genutzt werden können. Dadurch sollen weniger Primärrohstoffe benötigt und gleichzeitig Deponiemengen reduziert werden.

Reststoffe sollen gezielt veredelt werden

Im Mittelpunkt stehen neue Sortier-, Recycling- und Verwertungsverfahren. Die Materialien werden mechanisch, thermisch und chemisch behandelt, um sie für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen. Laut Projektteam sollen daraus „hochwertige Sekundärrohstoffe“ entstehen, die künftig in unterschiedlichen Produktionsprozessen eingesetzt werden können „Wir denken Inwertsetzung ganzheitlich: Von der präzisen Trennung bis zur anwendungsnahen Validierung liefern wir Sekundärrohstoffe in der Qualität, die Hochtemperaturanwendungen benötigen – effizient, skalierbar und nachhaltig“, erklärt Klaus Doschek-Held vom Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik. Die entwickelten Materialien werden anschließend direkt in industriellen Prozessketten getestet. Parallel dazu begleiten Nachhaltigkeits- und Qualitätsprüfungen das gesamte Projekt.

©MUL/Tauderer Klaus Doschek-Held vom Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik ist Teil des Forschungsprojekts MINREC-HT.

Weniger Abhängigkeit von Importen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf regionalen Stoffkreisläufen. Durch die Nutzung heimischer Sekundärrohstoffe sollen Importabhängigkeiten reduziert und die Versorgungssicherheit gestärkt werden. Gleichzeitig will das Projekt Unternehmen widerstandsfähiger gegenüber Rohstoffengpässen machen. Auch wirtschaftliche Fragen spielen eine Rolle. „Qualitätsanforderungen und Wirtschaftlichkeit werden durch gezielte Prüf- und Veredelungsstrategien in Einklang gebracht, um Materialreinheit und Verfügbarkeit kosteneffizient sicherzustellen“, so Doschek-Held. Um hohe Anfangsinvestitionen abzufedern, setzt das Projekt laut den Verantwortlichen auf modulare Verfahrenstechnik und eine schrittweise Umsetzung gemeinsam mit Industriepartnern.

Forschung und Industrie arbeiten zusammen

Zum Konsortium gehören die Montanuniversität Leoben mit mehreren Lehrstühlen, die TU Graz sowie die TU Wien. Unterstützt wird das Projekt von Industriepartnern wie Holcim Österreich, RHI Magnesita, Brantner Österreich oder Breitenfeld Edelstahl. MINREC-HT ist im Bereich „Sortierung und Recycling“ angesiedelt und soll neue Technologien für die Kreislaufwirtschaft entwickeln. Dabei stehen regionale Wertschöpfung, Ressourceneffizienz und die Wiederverwertung mineralischer Reststoffe im Fokus.