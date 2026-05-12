Wagen kam von Autobahn ab und donnerte in abgestellten LKW

Ein Wagen kam Dienstagvormittag auf der A2 bei Hochenegg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten LKW. Wegen ausgelaufener Betriebsmittel standen mehrere Feuerwehren im Einsatz.

Der Wagen kam auf der A2 beim Parkplatz Hochenegg von der Fahrbahn ab und touchierte einen abgestellten LKW.

Der Wagen kam auf der A2 beim Parkplatz Hochenegg von der Fahrbahn ab und touchierte einen abgestellten LKW.

Ein Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn hat am Dienstagvormittag, dem 12. Mai, mehrere Einsatzkräfte gefordert. Ein Auto kam im Bereich des Parkplatzes Hochenegg in Fahrtrichtung Wien von der Fahrbahn ab und touchierte einen dort abgestellten LKW. Alarmiert wurde zunächst wegen einer vermutlich eingeklemmten Person.

Regen machte Unfall-Einsatz auf der A2 besonders heikel

Um 11.51 Uhr wurde die Feuerwehr Obergrossau per Sirene zum Einsatz gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich jedoch rasch heraus, dass sich keine Personen mehr im Fahrzeug befanden. Der Lenker wurde bereits vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Besonders aufmerksam mussten die Einsatzkräfte wegen ausgelaufener Betriebsmittel sein. Durch den anhaltenden Regen bestand die Gefahr, dass diese in die Kanalisation gelangen könnten. Deshalb wurde das Ölschadensfahrzeug der Feuerwehr Gleisdorf nachalarmiert.

©Freiwillige Feuerwehr Obergroßau | Mehrere Feuerwehren standen nach dem Unfall auf der A2 im Einsatz, auch ein Ölschadensfahrzeug wurde nachalarmiert.

Unfallstelle abgesichert

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und reinigten anschließend Fahrbahn und Parkplatz. Neben der Feuerwehr Obergrossau standen auch die Feuerwehren Untergrossau und Sinabelkirchen, die Polizei, das Rote Kreuz, die ASFINAG sowie das Ölschadensfahrzeug aus Gleisdorf im Einsatz. Der Einsatz konnte gegen 13 Uhr beendet werden.