Nur noch fünf Kinder: Volksschule in der Steiermark vor dem Aus

In Modriach gehen bald die Lichter in der Volksschule aus: Weil sich nur noch fünf Kinder für das kommende Schuljahr angemeldet haben, wird der Schulbetrieb eingestellt.

Die Volksschule Modriach in der Weststeiermark steht vor dem Aus. Ab Herbst werden die Kinder aus der Weststeiermark in Edelschrott unterrichtet. Der Grund dafür ist der starke Rückgang der Schülerzahlen: Für das kommende Schuljahr liegen nur noch fünf Anmeldungen vor. Schon derzeit besuchen lediglich acht Kinder die kleine Schule. Bereits seit mehreren Jahren sei die Entwicklung genau beobachtet worden, erklärte Bürgermeister Georg Preßler laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“. Während die Schülerzahlen früher noch im zweistelligen Bereich lagen, habe sich die Situation zuletzt weiter verschärft. Aus Sicht der Gemeinde seien damit die pädagogischen und sozialen Voraussetzungen für einen regulären Schulbetrieb künftig nicht mehr ausreichend gegeben.

Eltern und Kinder bereits informiert

Für viele Familien im Ort kommt die Nachricht dennoch schwer an. Die Gemeinde habe die Bevölkerung deshalb bereits bei einer Bürgerversammlung über die bevorstehende Schließung informiert. Ab Herbst werden die betroffenen Kinder die Volksschule in Edelschrott besuchen. Ganz leer bleibt das Gebäude in Modriach aber nicht. Laut Gemeinde sollen sowohl der Kindergarten als auch das Bürgerservice weiterhin im bisherigen Schulhaus untergebracht bleiben.

Mehrere Schulen betroffen

Modriach ist kein Einzelfall. Auch in anderen Teilen der Steiermark stehen kleinere Schulen unter Druck. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, sorgen aktuell mehrere geplante Änderungen im Bildungsbereich für Diskussionen. In Weiz sollen zwei Mittelschulen zusammengelegt werden. Für die Volksschulen Afling und Retznei wurden zudem bereits Schließungsanträge angekündigt beziehungsweise vorbereitet. Weitere konkrete Pläne für zusätzliche Schulschließungen gebe es derzeit aber noch nicht.