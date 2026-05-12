Nach Winter-Comeback: Sonniger Mittwoch in der Steiermark

Am Mittwoch, dem 13. Mai, zeigt sich das Wetter in der Steiermark überwiegend freundlich. „Der Tag verläuft oft sonnig, allerdings recht frisch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Vor allem in der Obersteiermark gibt es verbreitet leichten Morgenfrost. Im Laufe des Tages ziehen aus Südwesten einige Wolkenfelder auf, trocken bleibt es aber meist. Der Wind weht mäßig aus Süd bis West. Nach Tiefstwerten um 0 Grad steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 14 bis 18 Grad.