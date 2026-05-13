Kellerbrand: 84-Jähriger wurde von Feuerwehr aus Haus gerettet

In einem Einfamilienhaus in Fehring (Südoststeiermark) ist es Dienstagabend, 13. Mai 2026, zu einem Kellerbrand gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde.

Gegen 21 Uhr hat die Ehefrau des 84-jährigen Hausbesitzers Rauch im Stiegenhaus bemerkt, begab sich zu den Nachbarn und verständigte von dort aus die Einsatzkräfte, wie die Polizei nun berichtet. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der 84-Jährige in den Keller gehen, Wasser holen und im Ofen nachlegen. Dabei hat er wohl Asche aus dem Aschefach mit dem Staubsauger abgesaugt, dieser dürfte in weiterer Folge in Brand geraten sein.

„Mann war ansprechbar“

Den Brand wollte der 84-Jährige löschen und versuchte dabei, den brennenden Staubsauger aus dem Wohnhaus zu bringen, wobei er in der angrenzenden Garage aber gestürzt ist. Daher konnte er sich nicht mehr aus dem Gefahrenbereich retten, weshalb Atemschutztrupps der Feuerwehr das schließlich machten. Immerhin: „Der Mann war ansprechbar und wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert“, so die Polizei. Auch seine Ehefrau wurde zur medizinischen Abklärung dorthin geliefert. Im Einsatz standen die Feuerwehren Hatzendorf, Johnsdorf/Brunn und Weinberg, sowie die Rettungen Feldbach und Fehring, ein Notarzteinsatzfahreug und die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 06:41 Uhr aktualisiert