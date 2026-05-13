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/ ©Feuerwehr Scheilfing
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den verkohlten Wald.
Ein Blitzschlag hat für mehrere Glutnester in einem Wald in Scheifling (Bezirk Murau) gesorgt.
Scheifling
13/05/2026
20 Florianis

Blitzeinschlag sorgt Tage später für Feuerwehreinsatz

Wohl schon vor einigen Tagen dürfte ein Blitz in einem Wald in Scheifling (Bezirk Murau, Steiermark) eingeschlagen haben. Vor Ort fanden die Florianis dann mehrere Glutnester vor, die es abzulöschen galt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(173 Wörter)

Die Freiwillige Feuerwehr Scheifling (Bezirk Murau, Steiermark) wurde Dienstagvormittag, am 12. Mai 2026 kurz nach 11 Uhr, telefonisch über einen möglichen Waldbrand im Bereich der oberen Feßnach informiert. Kommandant Hauptbrandinspektor David Leitner hat daher umgehend die Alarmierung der eigenen sowie der Feuerwehr Niederwölz veranlasst.

Blitzschlag hat sich wohl schon vor „einigen Tagen“ ereignet

Knapp 200 Meter abseits eines Forstweges fanden die Einsatzkräfte dann in unwegsamen Gelände Glutnester auf einer Fläche von rund 15 Quadratmetern vor. Höchstwahrscheinlich wurden diese von einem Blitzschlag ausgelöst, der sich wohl schon vor einigen Tagen ereignet haben dürfte, vermutet man beim Bezirksfeuerwehrverband Murau nun.

20 Florianis vor Ort im Einsatz

Die Feuerwehren führten daraufhin umfangreiche Maßnahmen zur Brandbekämpfung und Sicherung des betroffenen Bereichs durch, wozu das gezielte Ablöschen der Glutnester, Nachlöscharbeiten mittels Schanzwerkzeugen und die abschließende Kontrolle mit einer Wärmebildkamera gehörte. So konnte man potentiell noch versteckte Glutstellen ausschließen. Insgesamt waren 20 Florianis vor Ort, berichtet der Bezirksfeuerwehrverband abschließend.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Einsatzkräfte in Action.
©Feuerwehr Scheilfing |
Zwei Feuerwehren waren mit 20 Florianis vor Ort im Einsatz.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Feuerwehrautos.
©Feuerwehr Scheilfing |
Sie führten umfangreiche Maßnahmen zur Brandbekämpfung und Sicherung des betroffenen Bereichs durch.
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