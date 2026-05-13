Zu wenig Geld, zu wenige Urlaubstage: Steirerin bekommt jetzt 8.000 Euro

Nicht weniger als 8.000 Euro bekommt eine steirische Immobilienmaklerin nun nachgezahlt, nachdem sie ihren Jobs einvernehmlich beendet hat. Ursprünglich hätte sie nämlich zu wenig Geld für zu wenige Urlaubstage bekommen.

Dass die Steirerin nach dem Ende des Dienstverhältnisses zur Arbeiterkammer (AK) ging, um die Endabrechnung überprüfen zu lassen, hat sich definitiv ausgezahlt. „Denn sie hatte nur einen Teil ihrer offenen Urlaubstage ausbezahlt bekommen – und das auch noch fehlerhaft“, erklären die Experten nun in einem Facebook-Posting.

20 statt über 60 offene Urlaubstage ausbezahlt

Da es für Immobilienmakler keinen Kollektivvertrag und damit auch kein Mindestgehalt gibt, hat die Frau ein Fixum von 400 Euro vereinbart. Der Rest ihres Einkommens kam durch Provisionen zusammen. Die Urlaubsersatzleistung ist aber nur anhand des Fixums berechnet worden, dabei hätten die Provisionen ebenfalls berücksichtigt werden müssen, weiß man bei der AK. Zudem wurden ihr nur 20 Urlaubstage gutgeschrieben, sie hatte aber eigentlich mehr als 60 offene Urlaubstage. „Durch unser Einschreiten erhielt sie schließlich ihre offenen Ansprüche nachbezahlt“, weiß die AK. Und das nicht zu wenig: Es ging immerhin um rund 8.000 Euro.