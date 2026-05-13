Nach großen Erfolgen 2025: Steiermark zeichnet 259 Athleten aus

Insgesamt wurden 259 Athleten mit Sportleistungsmedaillen in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet. Auch der Landessport-Ehrenring wurde verliehen – dieser ging an Hofrat Herbert Rohrer. Er ist seit dem Jahr 2000 Präsident des Steirischen Behindertensportverbandes und hat dessen Weiterentwicklung über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt. „Diese Auszeichnung ist ein Zeichen großer Wertschätzung für die jahrzehntelangen Bemühungen um die Weiterentwicklung des Behindertensports. Herzlichen Dank für dieses außergewöhnliche Engagement”, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek.

Steiermark als Sportland

„Trotz der aktuellen wirtschaftlichen und budgetären Herausforderungen ist es mir wichtig, klar festzuhalten: Das Land Steiermark bleibt auch weiterhin ein stabiler Partner für den Sport“, unterstrich Kunasek die große Bedeutung des Sports für die Gesellschaft. „Gemeinsam werden wir konsequent an der Weiterentwicklung der Steiermark als Sportland arbeiten“. Insgesamt wurden 80 Sportleistungsmedaillen in Gold, 153 in Silber und 26 in Bronze verliehen. Die ausgezeichneten Leistungen reichen von Erfolgen im Einzel- bis hin zum Mannschaftssport. Diese spiegeln die Vielfalt der steirischen Sportlandschaft wider.