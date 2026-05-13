„Bauer sucht Frau“: Auch ein Steirer sucht die große Liebe

Bald ist es wieder soweit. Insgesamt 14 Landwirte suchen wieder die große Liebe. Die Kultsendung mit Arabella Kiesbauer geht in die nächste Runde. Auch ein Steirer ist mit dabei.

Der 23-Jährige Peter kommt aus dem Murtal. Er lebt auf einem Milchviehbetrieb mit etwa 100 Tieren, den er später übernehmen will. Der gelernte Fleischhacker arbeitet als Milchkontrolleur und ist gerade dabei, seinen Meister zu machen. Er ist Humorvoll, offen und sucht eine spontane Partnerin, die das Hofleben schätzt und natürlich eine große Portion Humor mitbringt. Da er in seiner Freizeit gerne Freunde trifft, auf Veranstaltungen geht und tanzen liebt, kommt eine Partnerin, die auf der faulen Haut sitzt, für ihn nicht in Frage.