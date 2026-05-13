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/ ©Ernst Kainerstorfer
Das Bild auf 5min.at zeigt den Bauer sucht Frau Kandidaten Peter
Auch ein Kandidat aus der Steiermark sehnt sich nach der großen Liebe.
Steiermark
13/05/2026
Bauer sucht Frau

„Bauer sucht Frau“: Auch ein Steirer sucht die große Liebe

Bald ist es wieder soweit. Insgesamt 14 Landwirte suchen wieder die große Liebe. Die Kultsendung mit Arabella Kiesbauer geht in die nächste Runde. Auch ein Steirer ist mit dabei.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)

Der 23-Jährige Peter kommt aus dem Murtal. Er lebt auf einem Milchviehbetrieb mit etwa 100 Tieren, den er später übernehmen will. Der gelernte Fleischhacker arbeitet als Milchkontrolleur und ist gerade dabei, seinen Meister zu machen. Er ist Humorvoll, offen und sucht eine spontane Partnerin, die das Hofleben schätzt und natürlich eine große Portion Humor mitbringt. Da er in seiner Freizeit gerne Freunde trifft, auf Veranstaltungen geht und tanzen liebt, kommt eine Partnerin, die auf der faulen Haut sitzt, für ihn nicht in Frage.

Weitere Kandidaten

  • Michaela (36) aus dem Bezirk Horn
  • Manfred (49) aus dem Bezirk Amstetten
  • Reinhold (43) aus dem Bezirk Gänserndorf
  • Simon (33) aus dem Bezirk Amstetten
  • Thomas (32) aus dem Bezirk Amstetten
  • Alexander (27) aus dem Bezirk Kitzbühel
  • Jasmin (34) aus dem Bezirk Innsbruck-Land
  • Kevin (34) aus dem Bezirk Reutte
  • Tobias (30) aus dem Bezirk Imst
  • Arnold (58) aus dem Bezirk Sankt Veit an der Glan
  • Martin (24) aus dem Bezirk Spittal an der Drau
  • Thomas (26) aus dem Bezirk Völkermarkt
  • Emilia (21) aus dem Bezirk Wels-Land

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