Freiheitsplatz verwandelt sich in Sandkasten: Footvolley-Event startet

Im Mai und Juni verwandelt sich die Grazer Innenstadt wieder in ein Footvolley-Zentrum. Zwei Turnierwochenenden und ein umfassendes Programm stehen bevor.

Bereits am 18. Mai beginnen die Aufbauten für die Thumfort Sommerwelt in der bolao Arena in Graz. Schon zu Beginn können Schüler ab der achten Schulstufe die besondere Beachsportart beim Footvolley Schuldcup ausprobieren. Die Turniere finden am 20. und 27. Mai statt – die vier besten Teams qualifizieren sich für die Finalspiele, die Anfang Juni im Rahmen der Herren League of Champions ausgetragen werden. Auch an jende, die die Sportart selbst ausprobieren wollen, wurde gedacht – am 21. und 28. Mai sowie am 4. Juni stehen die Türen von 16 Uhr bis 17.30 Uhr offen.

Vielseitiges Programm und gratis Eintritt

Im Rahmen der Thumfort Sommerwelt gibt es an diesem Wochenende ein vielseitiges Rahmenprogramm: Am 23. Mai findet der Roundnet Beach Cup statt. Auch ein Beachvolleyball-Hobbyturnier ist am 24. Mai geplant. Die größten Highlights des Events sind jedoch die beiden Turnierwochenenden. Der Eintritt zu allen Bewerben ist gratis.