VCÖ startet Rad-Umfrage in steirischen Gemeinden

Schlagloch-Slalom oder entspanntes Rollen? Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) will jetzt von Steirern wissen, wie gut sich ihre Gemeinde wirklich mit dem Fahrrad erkunden lässt.

Ob zum Bäcker, in die Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit: Immer mehr Menschen in der Steiermark legen Alltagswege mit dem Fahrrad zurück. Laut aktueller VCÖ-Analyse nutzen rund 510.000 Steirerinnen und Steirer zumindest gelegentlich das Rad als Verkehrsmittel. Rund 245.000 davon fahren sogar täglich oder mehrmals pro Woche. Nun startet der VCÖ eine steiermarkweite Umfrage. Dabei sollen Radfahrerinnen und Radfahrer bewerten, wie gut sich ihre Gemeinde oder Stadt mit dem Fahrrad nutzen lässt. Mitmachen kann man noch bis 21. Juni unter www.vcoe.at/radfahren.

Infrastruktur und Sicherheit im Fokus

Die Umfrage nimmt mehrere Bereiche unter die Lupe. Bewertet werden unter anderem die Radinfrastruktur, die Verkehrssicherheit, die Erreichbarkeit wichtiger Ziele und wie angenehm das Radfahren vor Ort insgesamt ist. „Das Fahrrad ist gerade in Zeiten hoher Spritpreise ein ideales Verkehrsmittel für kürzere Distanzen. Wer regelmäßig Alltagswege mit dem Fahrrad zurücklegt, spart nicht nur Geld, sondern stärkt durch die Bewegung auch Gesundheit und Fitness. Wo Gemeinden und Städte gute Bedingungen zum Radfahren schaffen, können viele ihrer Bürgerinnen und Bürger mit dem Fahrrad mobil sein“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Viele Autofahrten wären mit dem Rad möglich

Dass noch großes Potenzial vorhanden ist, zeigt auch die Mobilitätserhebung des Landes Steiermark. Vier von zehn Autofahrten an Werktagen sind kürzer als fünf Kilometer. Rund zwei Drittel aller Autofahrten liegen unter zehn Kilometern. „Wir möchten nun gemeinsam mit Steiermarks Radfahrerinnen und Radfahrern erheben, wie gut sich in den Gemeinden und Städten Rad fahren lässt. Die Umfrage beleuchtet die Infrastruktur für den Radverkehr, die Verkehrssicherheit, die Erreichbarkeit der Alltagsziele und auch, wie angenehm das Radfahren im Ort ist“, so Schenk.

Tödliche Unfälle passieren meist auf Straßen

Wie wichtig sichere Radwege sind, zeigt auch eine aktuelle Unfallanalyse des VCÖ. Zwischen 2022 und 2024 gab es in der Steiermark 22 tödliche Radfahrunfälle. 18 davon passierten auf herkömmlichen Fahrbahnen mit Autoverkehr. Zwei tödliche Unfälle ereigneten sich auf Mehrzweckstreifen, jeweils einer auf einer Radfahrüberfahrt und auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg. Auf baulich getrennten Radwegen gab es laut VCÖ in diesem Zeitraum keinen tödlichen Radunfall. Deshalb fordert die Mobilitätsorganisation einen weiteren Ausbau der Radwege sowie das Schließen von Lücken im bestehenden Netz. Auch Verkehrsberuhigung und mehr Tempo-30-Zonen könnten die Sicherheit für alle Altersgruppen verbessern.