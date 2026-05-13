Bad Gleichenberg: Schüler sammeln 32.750 Euro für Kinderkrebshilfe

Die dritte Klasse der Tourismusschulen Bad Gleichenberg lud am Dienstag. dem 12. Mai 2026, zu einem besonderen Gala-Abend in den Großen Saal der Schule. Im Rahmen des Eventmanagement-Unterrichts planten und organisierten die Jugendlichen das Charity-Event vollständig selbst – von der Dekoration über den Ablauf bis hin zur Betreuung der Gäste. Serviert wurde ein exklusives 5-Gang-Menü.

Unterstützung für Familien

Das Ziel der Veranstaltung war klar: Familien mit krebskranken Kindern unterstützen und gleichzeitig Spenden für den guten Zweck sammeln. Insgesamt kamen dabei 32.750 Euro zusammen. Davon gehen 26.250 Euro an die steirische Kinderkrebshilfe, weitere 6.500 Euro an die Aktion „Licht ins Dunkel“. Mit dem Projekt wollten die Schülerinnen und Schüler nicht nur ihr Wissen aus dem Unterricht anwenden, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig sammelten sie wertvolle Erfahrungen im Bereich Eventmanagement und Teamarbeit.

©Jean van Lülik | Mit viel Einsatz und Teamarbeit machten die Schülerinnen und Schüler den Charity-Abend zu einem vollen Erfolg.

„Unvergessliche Erfahrung“

„Wir bedanken uns bei allen, die diesen wunderschönen Abend möglich gemacht haben. Für uns als Klassengemeinschaft war das eine unvergessliche Erfahrung, bei der wir sehr viel gelernt haben“, sagt Florian Höfler, Projektleiter von „Cancel Cancer“ und Schüler der Tourismusschule Bad Gleichenberg.

Die Charity-Projektreihe der Tourismusschulen Bad Gleichenberg läuft bereits seit fünf Jahren. Die dritten Klassen organisieren dabei eigenständig Veranstaltungen mit sozialem Hintergrund. In den vergangenen Jahren konnten laut Schule bereits rund 130.000 Euro für den guten Zweck gesammelt werden. Das Projekt wurde außerdem mehrfach für seinen praxisnahen und wirtschaftsorientierten Ansatz ausgezeichnet.