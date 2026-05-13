Tödlicher Arbeitsunfall in Kapfenberg: Arbeiter bei Grabung verschüttet

Bei Grabungsarbeiten in Kapfenberg ist es am Mittwochvormittag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 55-jähriger Arbeiter starb noch an der Unfallstelle, ein weiterer Mann wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Bei Grabungsarbeiten in Kapfenberg kam am Mittwoch ein Arbeiter ums Leben, ein weiterer wurde verletzt.

Bei Grabungsarbeiten in Kapfenberg kam am Mittwoch ein Arbeiter ums Leben, ein weiterer wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch, dem 13. Mai, gegen 9 Uhr in der Lastenstraße in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark). Dort waren Arbeiter mit Grabungsarbeiten beschäftigt, als es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verschüttung durch Erdreich kam. Zwei Arbeiter wurden dabei unter den Erdmassen begraben.

Reanimation verlief erfolglos

Für einen 55-jährigen Arbeiter kam jede Hilfe zu spät. Einsatzkräfte des Österreichischen Roten Kreuzes sowie ein Notarzt leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Diese verliefen jedoch erfolglos. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Leichnam wurde anschließend geborgen.

Zweiter Arbeiter verletzt

Ein weiterer Arbeiter, ein 57-jähriger Mann, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Ermittlungen laufen

Die Angehörigen des verstorbenen Arbeiters werden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Wie es zu der Verschüttung kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. „Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.