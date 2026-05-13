Neuer ORF-Stiftungsrat: Steirer Ernst Sittinger nominiert

Wie das Land Steiermark mitteilt, wird Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) den parteifreien Steirer in der nächsten Regierungssitzung offiziell vorschlagen. Zuvor habe es dazu ein Gespräch zwischen Kunasek und Khom gegeben. Sittinger soll künftig die Interessen der Steirer im ORF-Stiftungsrat vertreten. „Ich bedanke mich bei Ernst Sittinger für seine Bereitschaft, die Interessen der Steirer am ORF-Küniglberg zu vertreten. Er wird als Medienprofi mit Scharfsinn im Stiftungsrat seinen Beitrag zur Erneuerung im ORF leisten“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek.

Jahrzehntelange Erfahrung im Journalismus

Ernst Sittinger zählt zu den bekanntesten Journalisten Österreichs. Der promovierte Jurist war zuletzt 20 Jahre lang bei der „Kleinen Zeitung“ tätig – unter anderem in der Chefredaktion und als Ressortleiter Wirtschaft. Frühere Stationen führten ihn außerdem zu „Die Presse“ und „Der Standard“. Für seine journalistische Arbeit erhielt Sittinger mehrere Auszeichnungen, darunter auch den renommierten Kurt-Vorhofer-Preis.

„Braucht Persönlichkeiten mit Erfahrung“

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) betont die langjährige Erfahrung des designierten Stiftungsrats: „Es freut mich, dass mit Ernst Sittinger ein Steirer und ausgewiesener Medienexperte diese wichtige Funktion im ORF-Stiftungsrat übernimmt. Er kennt die Medienlandschaft seit Jahrzehnten aus unterschiedlichsten Perspektiven. Gerade in herausfordernden Zeiten für den ORF braucht es Persönlichkeiten mit Erfahrung.“ Sittinger selbst spricht von einer verantwortungsvollen Aufgabe: „Ich freue mich auf diese interessante Aufgabe. Sie ist angesichts der aktuellen Lage im ORF mit noch höherer Verantwortung verbunden. Ich werde sie sorgfältig, sachgerecht und überparteilich im Interesse der steirischen Bevölkerung wahrnehmen.“