Großer Festakt in Graz: 79 neue Bundesheer-Kräfte für die Steiermark

79 neue Offiziere und Unteroffiziere haben am Dienstag in Graz ihren Dienst in der Steiermark angetreten. Beim Festakt am Grottenhof standen neben der Ausbildung vor allem Verantwortung, Haltung und Vorbildwirkung im Mittelpunkt.

Die Fachschule für Land- und Forstwirtschaft Grottenhof in Graz wurde am Dienstag, dem 13. Mai, zum Treffpunkt des Bundesheeres: Beim „Tag der Führungskräfte“ begrüßten Landeshauptmann Mario Kunasek und Militärkommandant Heinz Zöllner zwölf neue Offiziere und 67 neue Unteroffiziere, die künftig in der Steiermark Dienst versehen werden. Unter den neuen Führungskräften befinden sich auch fünf Frauen. Insgesamt sind in den vergangenen Monaten mehr als 100 neue Führungskräfte zum Bundesheer in der Steiermark gekommen. Ihre Ausbildung absolvierten sie entweder an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt oder an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns.

„Vorbild sein“

Nach dem Auftakt mit der Steiermark-Fanfare durch die Militärmusik Steiermark richtete Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) persönliche Worte an die neuen Soldatinnen und Soldaten. „Offizier und Unteroffizier bedeutet, Vorbild zu sein und auch in schwierigen Momenten Haltung zu zeigen. Wir Steirer vertrauen Ihnen, Ihrem Können und Ihrer Bereitschaft, für Werte einzustehen“, sagte Kunasek. Fleichzeitig bedankte er sich auch bei den Familien und Freunden der Absolventen: „Mein Dank gilt aber auch Ihren Familien und Freunden, die Sie während Ihrer Ausbildungszeit oft entbehren haben müssen.“ Abschließend wünschte er den neuen Führungskräften viel „Soldatenglück“.

©Land Steiermark/Melanie Laimer | Landeshauptmann Kunasek und Militärkommandant Heinz Zöllner bedankten sich bei den neuen Führungskräften und wünschten ihnen viel „Soldatenglück“.

Verantwortung im Einsatz

Auch Militärkommandant Heinz Zöllner hob die Bedeutung der abgeschlossenen Ausbildung hervor. Die neuen Offiziere und Unteroffiziere hätten bewiesen, „dass sie leistungsbereit, loyal und fordernd sind“. Besonders mit Blick auf Katastrophenschutz und Landesverteidigung brauche es starke Führungspersönlichkeiten. „Führung ist nicht einfach. Führen Sie als Vorbild. Wenn Sie so führen, dann können Sie nicht in die Irre gehen“, so Zöllner.

Musik, Ehrengäste und Erinnerungsmünzen

Musikalisch begleitet wurde der Festakt von der Militärmusik Steiermark unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberleutnant Jochen Groß. Gespielt wurden unter anderem der „9er-Alpenjäger-Marsch“ sowie „O du mein Österreich“. Unter den Ehrengästen befanden sich zahlreiche Vertreter aus Politik, Einsatzorganisationen und Bundesheer. Auch Schülerinnen und Schüler der Fachschule nahmen an der Feier teil. Zum Abschluss erhielten die angetretenen Soldatinnen und Soldaten eine Erinnerungsmünze als Ehrengabe. Für die neuen Führungskräfte bedankten sich Leutnant Stephan Scharner und Wachtmeister Heinrich Piaty für den Empfang in der Steiermark.