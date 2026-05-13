Steirer holen Top-Platzierungen bei Europas wichtigster Foto-Auszeichnung

Gleich zwei internationale Spitzenpreise gehen in die Steiermark: Insgesamt räumen steirische Berufsfotografen bei Europas wichtigsten Fotowettbewerben kräftig ab.

Österreichs Berufsfotografen feierten bei den FEP Awards 2026 und dem WPC World Photographic Cup zahlreiche internationale Erfolge - besonders stark vertreten war dabei die Steiermark.

Österreichs Berufsfotografen feierten bei den FEP Awards 2026 und dem WPC World Photographic Cup zahlreiche internationale Erfolge - besonders stark vertreten war dabei die Steiermark.

Großer Erfolg für Österreichs Berufsfotografen und besonders für die Steiermark: Bei den FEP Awards 2026 und dem internationalen WPC World Photographic Cup gingen gleich 13 von insgesamt 23 österreichischen Auszeichnungen an steirische Fotografen. Darunter waren zwei Gold-Auszeichnungen, mehrere Top-Ten-Platzierungen und sogar der Gesamtsieg bei den renommierten FEP Awards.

Gesamtsieg geht erneut in die Steiermark

Für den größten Erfolg sorgte Wolfgang Gangl aus Vasoldsberg bei Graz. Er wurde zum „FEP European Professional Photographer of the Year 2026“ gekürt. Bereits im Vorjahr hatte er den Titel geholt, damit bleibt die höchste europäische Auszeichnung der Berufsfotografie erneut in der Steiermark. Zusätzlich gewann Gangl auch die „Golden Camera“ in der Kategorie „Illustration and Fine Art“. Über die Gesamtwertung entscheidet die internationale Jury unter allen Gewinnern der Gold-Auszeichnungen in den einzelnen Kategorien. „Ich freue mich sehr über diese erneute internationale Auszeichnung. Nach dem Titelgewinn im vergangenen Jahr noch einmal ausgezeichnet zu werden, ist alles andere als selbstverständlich und bedeutet mir persönlich sehr viel“, so Gangl.

©Wolfgang Gangl | Für den größten Erfolg sorgte Wolfgang Gangl aus Vasoldsberg bei Graz.

Zehn FEP-Auszeichnungen für die Steiermark Insgesamt konnten steirische Berufsfotografen bei den FEP Awards zehn Auszeichnungen holen. Neben Wolfgang Gangl gewann auch Philipp Malli aus Bruck an der Mur eine „Golden Camera“ in der Kategorie „Nature“. Weitere starke Platzierungen gingen an: Michael Schnabl aus Graz (4. Platz, Digitally Created) Verena Panzitt aus Kainbach bei Graz (5. und 10. Platz) Lizz Krobath-Roth aus der Steiermark (8. Platz) Hannes Mautner aus Gleisdorf (7. Platz) Philipp Malli und Philipp Jakesch aus Bruck an der Mur (8. und 9. Platz)

Für die FEP Awards wurden heuer fast 3.000 Arbeiten von mehr als 300 Fotografen aus ganz Europa eingereicht.

©Philipp Malli Philipp Malli aus Bruck an der Mur gewann eine „Golden Camera“ in der Kategorie „Nature“.

Auch beim World Photographic Cup erfolgreich Auch beim WPC World Photographic Cup 2026 überzeugte Österreich international. Rund 720 Bilder aus 28 Ländern wurden eingereicht. Das österreichische Team holte dabei sechs Top-Ten-Platzierungen – drei davon gingen erneut in die Steiermark. Ausgezeichnet wurden: Verena Panzitt (6. Platz, Natural Portrait)

(6. Platz, Natural Portrait) Wolfgang Gangl (6. Platz, Illustration/Digital Art)

(6. Platz, Illustration/Digital Art) Philipp Jakesch (9. Platz, Nature/Landscape) Die Preisverleihung beider Wettbewerbe fand am 25. April 2026 in Reykjavik in Island statt.

©Verena Panzitt Verena Panzitt aus Kainbach bei Graz erreichte beim internationalen WPC World Photographic Cup 2026 den 6. Platz in der Kategorie „Natural Portrait“.

„Starkes Zeichen für die heimische Fotografie“

Vor Ort war auch Bundesinnungsmeisterin Eva Kelety. Sie gratulierte den Gewinner:innen zu den internationalen Erfolgen. „In Summe 23 Auszeichnungen konnten österreichische Fotograf:innen bei den FEP- als auch WPC-Awards erringen. Diese Ergebnisse freuen mich sehr und sind ein starkes Zeichen für die heimische Fotografie“, sagt Kelety.