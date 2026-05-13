Steiermark: Christi Himmelfahrt bringt Regen und einzelne Gewitter

Am Donnerstag, dem 14. Mai, zeigt sich das Wetter in der Steiermark meist von seiner grauen Seite. „Überwiegend trüb geht es durch den Feiertag“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Nur im äußersten Süden und Osten sind am Vormittag noch kurze sonnige Abschnitte möglich. In der westlichen Obersteiermark treten schon früh erste Regenschauer auf, die sich im Laufe des Tages auf das gesamte Bergland ausbreiten. Regional kann es auch länger anhaltend regnen. Bis zum Abend erreicht der Niederschlag schließlich den Südosten, vereinzelt sind dabei auch Gewitter möglich. Der Wind weht zunächst noch spürbar aus südlichen Richtungen und dreht gegen Abend zunehmend auf Nordwest. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 11 und 17 Grad.