Erschütternder Fall von Quälerei: 400 Tiere aus Horror-Haus gerettet

Ein Schockfund erschütterte Leibnitz: 400 Tiere lebten in einem Haus unter katastrophalen Bedingungen, viele waren verletzt oder bereits tot. Im Garten des „Horror-Hauses“ wurde sogar eine Sammelstelle für tote Tiere gefunden.

Statt rund 25 gemeldeter Tiere fanden die Helfer laut Angaben des Tierheims Adamhof 400 verwahrloste Lebewesen vor, eingesperrt auf engstem Raum, ohne ausreichendes Futter und teilweise ohne Wasser.

Statt rund 25 gemeldeter Tiere fanden die Helfer laut Angaben des Tierheims Adamhof 400 verwahrloste Lebewesen vor, eingesperrt auf engstem Raum, ohne ausreichendes Futter und teilweise ohne Wasser.

Eigentlich waren nur einige wenige Tiere gemeldet worden. Doch als Mitarbeiter des Tiervereins Adamhof gemeinsam mit der Behörde das Haus betraten, wurde rasch klar: Hinter den verschlossenen Türen verbarg sich eine Tragödie, die selbst erfahrene Einsatzkräfte an ihre Grenzen brachte.

Aus einem Einsatz wird ein Schockfund

Was zunächst nach einem kleineren Fall aussah, entwickelte sich innerhalb weniger Minuten zu einem Großeinsatz. Statt rund 25 gemeldeter Tiere fanden die Helfer laut Angaben des Tierheims Adamhof 400 verwahrloste Lebewesen vor, eingesperrt auf engstem Raum, ohne ausreichendes Futter und teilweise ohne Wasser. Katzen, Hasen und Meerschweinchen lebten dicht gedrängt unter Bedingungen, die Tierschützer als erschütternd beschreiben. Viele Tiere waren stark verwahrlost, geschwächt oder verletzt.

Verletzte Tiere und tote Kadaver entdeckt

Besonders bedrückend war der Zustand vieler Katzen. Einige Tiere wiesen schwere Verletzungen auf, die offenbar durch Kämpfe untereinander entstanden waren. Der Überlebenskampf in den überfüllten Räumen dürfte Spuren hinterlassen haben. Doch damit nicht genug: Die Einsatzkräfte fanden auch mehrere tote Tiere. Neben Kadavern im Haus wurde im Garten eine regelrechte Sammelstelle entdeckt. Dort befanden sich auch Gräber verstorbener Tiere.

Auch Katzenbabys betroffen

Unter den geretteten Tieren befanden sich trächtige Katzen, kleine Jungtiere und unkastrierte Kater. Nicht alle Katzenbabys konnten lebend geborgen werden. Die geretteten Tiere wurden auf mehrere Einrichtungen aufgeteilt. Katzen kamen ins Tierheim Adamhof, Kleintiere wurden nach Vasoldsberg gebracht. Dort beginnt nun ein langer Weg zurück in ein halbwegs normales Leben.

Wochenlange Versorgung notwendig

Für die Tierheime bedeutet der Fall eine enorme Belastung. Viele Tiere benötigen dringend medizinische Versorgung, einige intensive Pflege. In den kommenden Wochen stehen Behandlungen, Untersuchungen und Versorgung rund um die Uhr an.