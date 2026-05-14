Start der Badesaison: Spielt das Wetter in Graz und Steiermark mit?

Heute startet in Graz und der Steiermark offiziell die Badesaison. Mehrere Freibäder öffnen ihre Tore, doch pünktlich zum Auftakt wird das Wetter unbeständig. Bleibt es beim Sonnenbad oder kommt schon der Regen?

Für viele gehört dieser Tag fix zum Frühling: Die Freibäder öffnen wieder ihre Tore, die ersten Handtücher werden ausgebreitet und Mutige wagen bereits den Sprung ins Wasser. Doch heuer beginnt die Badesaison mit einer großen Frage: Spielt das Wetter überhaupt mit?

Freibäder starten in die Saison

Am 14. Mai beginnt in Graz und vielen Teilen der Steiermark offiziell die Freibadsaison. Zu den Bädern, die heute öffnen, zählen unter anderem die Auster, das Augartenbad, das Margaretenbad, das Bad Straßgang, das Ragnitzbad, das Stukitzbad sowie das Bad zur Sonne. Pünktlich zum Saisonstart zeigt sich das Wetter allerdings wechselhaft. Laut GeoSphere Austria startet der Feiertag zunächst noch freundlich. Vor allem am Vormittag gibt es sonnige und trockene Abschnitte. Doch schon im Laufe des Tages ziehen immer dichtere Wolken auf. Die Sonne wird seltener, erste Schauer und Gewitter können entstehen. „Wolken und Regen breiten sich im Tagesverlauf auf die ganze Steiermark aus, regional kann es für ein paar Stunden ohne Unterbrechung regnen. Am Abend erreicht der Regen schließlich den Südosten, auch das eine oder andere Gewitter könnte hier eingelagert sein“, so GeoSphere.at. Dazu kommt spürbarer Wind, der gegen Abend von Süd auf Nordwest dreht. Mit Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad bleibt es zudem deutlich kühler, als es sich viele Badegäste für einen Saisonstart wünschen würden.

Verregnetes Wochenende droht

Auch die Aussichten für das lange Wochenende machen wenig Hoffnung auf klassisches Freibadwetter. Aus heutiger Sicht rechnen Meteorologen mit dichten Wolken und teils anhaltendem Regen in vielen Regionen der Steiermark. Besonders betroffen dürften laut Prognosen das Grazer Becken, die Ost-, Südost- und Weststeiermark sowie der Raum Leoben sein. Dort könnten die Niederschläge am Donnerstag besonders kräftig ausfallen. Am Freitag und Samstag könnte der Regen zumindest zeitweise nachlassen, vor allem am Nachmittag sind Auflockerungen möglich. Am Sonntag bleibt es im Osten weiterhin regnerisch, während sich im Süden und Westen vereinzelt die Sonne zeigen könnte.