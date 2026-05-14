Achtung Autofahrer: Diese Straße wird jetzt eingeschränkt

Autofahrer in Gratwein-Straßengel müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Wegen Bauarbeiten kommt es mehrere Tage lang zu Fahrverboten sowie Halte- und Parkverboten. Betroffen ist ein Bereich der Hundsdorfstraße.

Wer in den kommenden Tagen durch die Hundsdorfstraße fährt, muss mehr Zeit und Aufmerksamkeit einplanen. Grund dafür sind Bauarbeiten im Bereich der Liegenschaft Hundsdorf 1, die ab Mitte Mai zu mehreren Verkehrsmaßnahmen führen.

Mehrere Einschränkungen gleichzeitig

Von 18. bis 21. Mai 2026 gelten in dem betroffenen Abschnitt besondere Verkehrsregelungen. Verordnet wurden ein Fahrverbot sowie ein Halte- und Parkverbot. Zusätzlich müssen Verkehrsteilnehmer bei Gegenverkehr mit Wartepflichten rechnen. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Einfamilienhauses. Gerade in schmaleren Straßenbereichen kann es dadurch zu kurzfristigen Verzögerungen und erschwerten Durchfahrten kommen.

Gemeinde informiert Anrainer

Die Marktgemeinde Gratwein-Straßengel weist darauf hin, dass die Einschränkungen zeitlich begrenzt sind. Dennoch wird empfohlen, den Bereich nach Möglichkeit großräumig zu umfahren oder zusätzliche Fahrzeit einzuplanen. Vor allem für Anrainer und Pendler könnte die Situation in den kommenden Tagen spürbar werden, insbesondere zu den Stoßzeiten am Morgen und Abend. Wie bei allen Baustellen gilt auch hier: besondere Vorsicht im betroffenen Straßenabschnitt. Durch geänderte Verkehrsführungen und mögliche Wartezeiten kann es zu ungewohnten Situationen kommen. Die Gemeinde bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Maßnahmen während der Bauarbeiten.