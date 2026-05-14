Steirer gewinnt fast 100.000 Euro bei Lotto-Joker

Während beim Lotto erneut niemand die „sechs Richtigen“ knackte, durfte sich ein Spieler aus der Steiermark über einen großen Gewinn freuen. Mit dem Joker sicherte er sich fast 100.000 Euro.

Mit dem richtigen „Ja“ zum Joker sicherte sich der Gewinner gemeinsam mit einer weiteren Person aus Wien jeweils mehr als 97.000 Euro.

Mit dem richtigen „Ja“ zum Joker sicherte sich der Gewinner gemeinsam mit einer weiteren Person aus Wien jeweils mehr als 97.000 Euro.

Die Spannung rund um Lotto „6 aus 45“ steigt weiter. Auch bei der aktuellen Ziehung blieb der große Sechser erneut aus, damit wächst der Jackpot jetzt auf rund 2,3 Millionen Euro an, 5 Minuten hat berichtet. Für einen Spielteilnehmer aus der Steiermark gab es dennoch Grund zum Feiern.

Joker bringt einem Steirer großes Glück

Während viele vergeblich auf die sechs Richtigen hofften, hatte ein Steirer beim Joker das entscheidende Glück auf seiner Seite. Mit dem richtigen „Ja“ zum Joker sicherte sich der Gewinner gemeinsam mit einer weiteren Person aus Wien jeweils mehr als 97.000 Euro. Für den glücklichen Gewinner aus der Steiermark dürfte sich der Spielschein damit jedenfalls mehr als bezahlt gemacht haben.

Wieder kein Sechser

Beim klassischen Lotto fehlte erneut jemandem die entscheidende Kombination. Besonders bitter: Gleich drei Spielteilnehmer lagen nur eine Zahl daneben. Ihnen fehlte ausgerechnet die 29 auf den großen Gewinn. Jeweils rund 33.000 Euro gehen deshalb zweimal nach Wien und einmal nach Oberösterreich. Da auch diesmal niemand alle sechs Zahlen richtig tippte, wächst die Gewinnsumme weiter an. Bei der nächsten Ziehung wartet nun ein Doppeljackpot mit voraussichtlich rund 2,3 Millionen Euro. Auch bei LottoPlus blieb der große Treffer aus. Dort wurde die Gewinnsumme auf die Fünfer verteilt, wodurch sich 48 Spielteilnehmer über jeweils rund 5.500 Euro freuen dürfen.