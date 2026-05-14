Steiermark im Reisefieber: Mittelmeer-Kurzurlaube boomen

Die langen Wochenenden sorgen für Reisefieber: Steirer zieht es jetzt ans Meer. Besonders gefragt sind Ziele im Mittelmeerraum. Reisebüros und Flughäfen spüren bereits einen deutlichen Ansturm auf Kurzurlaube.

Während in Österreich Regen und wechselhaftes Wetter dominieren, wächst bei vielen die Sehnsucht nach Sonne, Strand und ein paar Tagen Abstand vom Alltag. Genau jetzt beginnt die Hochsaison für Kurzurlaube und vor allem ein Zielgebiet steht heuer besonders im Fokus: das Mittelmeer.

Griechenland und Spanien besonders gefragt

Reisebüros berichten bereits von einer starken Nachfrage rund um die langen Wochenenden zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Vor allem Griechenland entwickelt sich heuer zu einem der beliebtesten Reiseziele. „Die Leute fragen ganz stark nach Destinationen in Griechenland. Es bewegt sich viel um den Mittelmeerraum herum, auch Spanien ist damit sehr gefragt“, erklärt Sonja Puffer, Vertriebsleiterin bei Springer Reisen in einem Bericht des ORF. Auch Fernreisen würden weiterhin gebucht, der Schwerpunkt liege derzeit aber klar auf sonnigen Mittelmeerzielen.

Iran-Krise verändert Buchungsverhalten

Hinter der Entwicklung steckt offenbar auch eine gewisse Verunsicherung bei Reisenden. Laut Reisebranche hat die Iran-Krise das Buchungsverhalten spürbar verändert. Viele Urlauber setzen aktuell verstärkt auf Ziele, die als unkompliziert und sicher gelten. Gerade kurze Auszeiten gewinnen dadurch zusätzlich an Bedeutung. Statt langer Fernreisen entscheiden sich viele lieber für einige entspannte Tage am Meer.

Flughafen Graz startet in die Urlaubssaison

Auch am Flughafen Graz läuft die Urlaubssaison bereits an. Zahlreiche Charterflüge Richtung Süden sind schon gestartet, weitere Destinationen folgen in den kommenden Wochen. „80 Prozent des Charterprogramms fliegt schon“, sagt Flughafen-Graz-Geschäftsführer Wolfgang Grimus. Zusätzlich kommen noch Ziele wie Heraklion, Karpathos oder Olbia auf Sardinien dazu. Nicht nur Flughäfen, auch die Bahn rechnet mit starkem Reiseverkehr. Die ÖBB erweitern deshalb rund um die Feiertage ihr Angebot deutlich. Allein auf der Strecke zwischen Graz und Linz werden zahlreiche Züge mit zusätzlichen Waggons verstärkt. Insgesamt stehen mehr als 13.500 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Trotzdem warnen die ÖBB bereits jetzt vor vollen Verbindungen, besonders Richtung Italien.