Premiere: Ausseerland bekommt eigenes Parfüm zum Narzissenfest

Der Duft des Ausseerlands soll jetzt in einem Parfüm eingefangen werden. Pünktlich zum Narzissenfest vom 28. Bis 31. Mai kommt das erste Narzissen-Parfüm aus der Region auf den Markt, gemeinsam mit einer besonderen Duftkerze.

Im Rahmen des Narzissenfestes stehen heuer nicht nur die Hoheiten im Vordergrund, sondern auch das erste Narzissenfest-Parfüm.

Im Rahmen des Narzissenfestes stehen heuer nicht nur die Hoheiten im Vordergrund, sondern auch das erste Narzissenfest-Parfüm.

Wenn im Ausseerland die Narzissen blühen, beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Genau dieses Gefühl soll nun erstmals in einem eigenen Duft eingefangen werden, mit dem ersten Narzissen-Parfüm aus der Region.

©Narcisse Bloom

Idee entstand im Urlaub

Hinter dem Projekt steht Unternehmerin Bettina Grieshofer. Die frühere Narzissenhoheit und Betreiberin der „Manufaktur“ in Bad Aussee wollte den typischen Duft des Ausseer Frühlings festhalten: elegant, frisch und bewusst anders als klassische Blumenparfüms, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die Idee dazu kam ihr während eines Frankreich-Urlaubs. Dort beobachtete sie die Ernte von Narzissen für die Parfümherstellung. Damit möchte sie auch mit einem verbreiteten Vorurteil aufräumen: „Ich will mit dem Vorbehalt aufräumen, die Narzisse würde stinken. Es ist eine wunderbare Blume.“

Duft nach Ausseer Frühling

Für die Umsetzung holte sich Grieshofer Unterstützung vom Wiener Parfümeur Wolfgang Lederhaas, der laut „Falstaff Living“ zu den renommiertesten Parfümeuren Österreichs zählt. Die Vorgabe war klar: Der Duft sollte nicht schwer oder künstlich wirken, sondern an Sommerfrische, frische Luft und den Geruch nach Regen erinnern. Entstanden ist schließlich eine unisex Duftkreation mit Narzisse, Jasmin und Mairose. Neben dem Parfüm wird es auch eine passende Duftkerze geben. Beide Produkte werden rechtzeitig zum Narzissenfest präsentiert, das heuer in Bad Aussee stattfindet. Die ersten 500 Flakons und 500 Kerzen befinden sich bereits in Produktion. Verkauft werden die Produkte direkt vor Ort sowie online.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 11:45 Uhr aktualisiert