Überraschung in Fürstenfeld: Dieses Lokal kehrt in neuer Form zurück

Mitten in der Altstadt von Fürstenfeld entsteht gerade ein neues Herzensprojekt. Das „StrandGut“ feiert im Juli sein Comeback, diesmal als Kunst- und Kulturcafé mit besonderem Konzept und viel Raum für Kreativität.

Noch wird gehämmert, eingerichtet und umgebaut. Doch hinter den Kulissen wächst bereits ein Projekt, das in Fürstenfeld für neugierige Blicke sorgt. Das „StrandGut“ kehrt zurück und zwar in völlig neuer Form.

Neue Oase mitten in der Altstadt

Im Juli soll das neue Kunst- und Kulturcafé offiziell eröffnen. Dahinter stehen Emily und Tobi, die ihre Idee nun mitten in der Fürstenfelder Altstadt umsetzen. Die beiden beschreiben ihr neues Projekt als Ort zum Entschleunigen, Begegnen und Kreativsein. „Das StrandGut hat sich wieder angeschwemmt und wurde durch die Strömung neu geformt“, heißt es in ihrer Ankündigung. Geplant ist eine Mischung aus Café, Treffpunkt und kulturellem Raum, offen für unterschiedliche Kunstformen und Veranstaltungen.

Mehr als nur ein Café

Im Mittelpunkt soll nicht nur Kaffee oder Kulinarik stehen, sondern vor allem Atmosphäre. Die Betreiber wollen bewusst einen Ort schaffen, „wo Wert auf das Besondere gelegt wird“ und Menschen zusammenkommen können. Gleichzeitig soll das StrandGut Raum für Künstler bieten. Details zum Kulturprogramm gibt es zwar noch nicht, angekündigt wurden aber bereits Veranstaltungen und kreative Projekte.

Baustelle mit großer Vorfreude

Bis zur Eröffnung wird derzeit noch intensiv gearbeitet. Die Vorfreude bei den Betreibern ist dennoch jetzt schon spürbar. „Wir richten es für uns alle ganz gemütlich ein“, schreiben Emily und Tobi. Wann genau eröffnet wird und welche Veranstaltungen geplant sind, soll in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.