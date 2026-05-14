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/ ©Freiwillige Feuerwehr Prebensdorf
Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall zwischen Traktor und einem Auto.
Traktor und Pkw kollidieren auf B54 im steirischen Bezirk Weiz.
Weiz
14/05/2026
Unfall

Heftiger Crash bei Buschenschank: Traktor und Auto kollidieren

Bei einem Verkehrsunfall auf der B54 sind am Mittwoch, dem 13. Mai mehrere Personen verletzt worden. Ein Wagen und ein Traktor krachten zusammen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Wagen kam es am Mittwoch auf der B54 im steirischen Bezirk Weiz auf Höhe der Buschenschank Tandl. Die Freiwillige Feuerwehr Prebensdorf wurde alarmiert, nachdem es zur Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen war.

Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall zwischen Traktor und einem Auto.
©Freiwillige Feuerwehr Prebensdorf |
Mehrere Einsatzkräfte rückten auf die B54 auf Höhe Buschenschank Tandl aus.

Verletzte wurden bereits versorgt

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute wurden die verletzten Personen bereits vom Roten Kreuz medizinisch betreut. Über die genaue Anzahl sowie die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, die Unfallstelle abzusichern und die beteiligten Fahrzeuge zu bergen. Im Einsatz standen das HLF2, das KLF sowie das MTF der Feuerwehr Prebensdorf mit insgesamt 23 Kräften, ebenso das Rote Kreuz und die Polizei.

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