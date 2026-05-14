Ein beliebter Treffpunkt in Weißkirchen im Murtal (Steiermark) sperrt zu. Die Harls Café Bar beendet mit Ende Juni ihre Geschichte, zuvor wird aber noch einmal gemeinsam angestoßen.

Die Harls Café Bar schließt mit Ende Juni endgültig ihre Türen. Damit verliert der Ort einen Treffpunkt, der über Jahre hinweg Frühstück, Nachmittage und lange Abende geprägt hat. Viele Gäste verbanden mit dem Lokal weit mehr als nur einen Gastronomiebetrieb, es war ein fixer sozialer Treffpunkt im Ort.

Betreiber verabschiedet sich mit emotionalen Worten

In einem persönlichen Statement erklärt der Betreiber den Schritt und blickt auf die vergangenen Jahre zurück: „Harls Café Bar war nie nur ein Café. Es war Frühstück am Morgen, spontane Nachmittage, lange Abende, gute Gespräche, zu laute Lacher, ein‚ nur auf ein Getränk‘ … das dann doch länger geworden ist.“ Und weiter heißt es: „Genau das werde ich vermissen. Euch.“ Die Entscheidung zur Schließung sei nach vielen Jahren gefallen: „Nach vielen schönen Jahren ist es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und deshalb schließe ich die Harls Café Bar Ende Juni.“

„Mit einem lachenden und einem wehmütigen…“

Besonders emotional fällt der Dank an die Gäste aus: „Mit einem lachenden und einem wehmütigen Herzen sage ich DANKE. Für eure Treue, eure Geschichten, eure Abende an der Bar, eure Unterstützung und all die Erinnerungen, die diesen Ort besonders gemacht haben.“ Der Betreiber betont, dass das Lokal vor allem durch seine Besucher zu einem besonderen Ort geworden sei.

Noch einmal gemeinsam anstoßen

Ganz vorbei ist es aber noch nicht: Bis Ende Juni bleibt die Harls Café Bar geöffnet und lädt zu letzten Besuchen ein. „Bis Ende Juni wird nochmal Kaffee getrunken, angestoßen, gelacht und das Leben gefeiert“, heißt es im Statement. Zum Abschluss richtet sich der Betreiber direkt an seine Gäste: „Kommt vorbei auf einen letzten Drink, einen letzten Espresso oder einfach auf ein letztes ‚Weißt du noch damals…?‘ Danke für alles.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 18:16 Uhr aktualisiert