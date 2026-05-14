Langjähriger Funktionär tödlich verunglückt: „Du wirst uns fehlen“

46 Jahre war er als Spieler und Funktionär bei dem Fußballverein tätig. Nun kam er bei einem tragischen Unfall ums Leben.

46 Jahre war er als Spieler und Funktionär bei dem Fußballverein tätig. Nun kam er bei einem tragischen Unfall ums Leben.

Beim TUS Bad Waltersdorf in der Steiermark sitzt die Trauer tief. „Am frühen Nachmittag erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser Obmann Stv. Andreas Nöhrer bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen ist“, heißt es in einem Statement des Vereins am Mittwoch. Die Nachricht traf den Verein völlig unerwartet und sorgt für große Betroffenheit.

Über 46 Jahre für den Verein im Einsatz

Andreas Nöhrer war über Jahrzehnte hinweg eine feste Größe im Verein. „Andreas war über 46 Jahre lang als Spieler und Funktionär für unseren Verein tätig. Sein geleisteter Beitrag für den TUS ist unschätzbar“, so der Verein weiter. Damit verliert der Klub nicht nur einen langjährigen Funktionär, sondern eine zentrale Persönlichkeit der Vereinsgeschichte.

„Verlieren vor allem einen Freund“

Besonders emotional fällt der Abschied aus: „Wir verlieren einen Helfer, einen Funktionär, aber vor allem einen Freund.“ Die Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen. „Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei seiner Familie. Lieber Andi, du wirst uns fehlen! Ruhe in Frieden!“