Neues Lokal eröffnet in Bruck an der Mur

Frischer Wind für die Gastro-Szene in Bruck an der Mur: Mit „Schicker im Baderhaus“ hat ein neues steirisches Restaurant eröffnet. Offizieller Start ist am Samstag, dem 15. Mai.

In Bruck an der Mur wurde ein neues Gastronomieprojekt vorgestellt: Beim Frühlingsfest eröffnete Gastronom Hannes Friessnegg gemeinsam mit zahlreichen Gästen das Restaurant „Schicker im Baderhaus“. Dabei handelt es sich um ein zweites Standbein seines bereits etablierten Lokals.

Mediterranes Konzept direkt an der Mur

„Schicker im Baderhaus“ setzt auf eine Kombination aus Restaurant, Weinbar und Aperitivo-Kultur. Das Konzept soll mediterranes Flair nach Bruck bringen und gleichzeitig ein breites Publikum ansprechen. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Fischgerichte, hochwertige Steaks sowie vegetarische Optionen, serviert in entspannter Atmosphäre direkt am Wasser. Der reguläre Betrieb startet am Freitag, dem 15. Mai 2026. Mit dem neuen Standort wird das gastronomische Angebot in Bruck an der Mur weiter ausgebaut und um eine moderne Genussadresse ergänzt.