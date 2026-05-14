Dramatischer Sturz: Radfahrer (31) kracht gegen Zaunsteher

Am Donnerstagnachmittag, 14. Mai 2026, kam ein 31-Jähriger mit seinem Fahrrad in Rohrbach an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in der Steiermark zu Sturz und verletzte sich.

Der 31-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad auf der L422 unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaunsteher geprallt sein. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Eine Zeugin des Unfalls setzte einen Notruf ab. Der 31-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in LKH Oberwart gebracht.