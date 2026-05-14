Kühl, nass, unbeständig: Das erwartet die Steiermark am Freitag

Der Freitag startet in der Steiermark stellenweise noch freundlich, doch das ändert sich rasch. Schon ab Mittag ziehen wieder Schauer und Gewitter auf, bei weiterhin kühlen Temperaturen.

„Der Freitag beginnt im Süden mit ein paar sonnigen Auflockerungen. Sonst ist es schon zu Tagesbeginn neuerlich dicht bewölkt, und entlang der Alpennordseite gehen einzelne leichte Regenschauer nieder. Gegen Mittag lebt die Schauertätigkeit von Süden her neuerlich auf, auch das eine oder andere Gewitter ist wieder mit dabei“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Eisheiligen haben das Wetter fest im Griff, es bleibt kühl bei Höchsttemperaturen von 11 bis 16 Grad.