Steiermarks Gemeinden am Limit: Jetzt werden Projekte gestoppt

In vielen Gemeinden der Steiermark wird das Geld knapp. Straßenprojekte, Feuerwehrhäuser und Investitionen werden verschoben oder ganz gestoppt. Der Gemeindebund warnt jetzt vor massiven Folgen für Regionen und Betriebe.

Vielerorts wird geplant, gerechnet und schließlich der Rotstift angesetzt. In zahlreichen Gemeinden der Steiermark fehlen derzeit die finanziellen Mittel, um wichtige Projekte umzusetzen. Betroffen sind unter anderem Straßen, Infrastruktur und Feuerwehrhäuser. Der Gemeindebund spricht mittlerweile offen von einer angespannten Situation.

Gemeinden kämpfen mit steigenden Kosten

Besonders stark belasten laut Gemeindebund die gestiegenen Sozial- und Betriebskosten sowie schwächere Einnahmen der vergangenen Jahre. „Alle Gemeinden in Österreich leiden momentan unter der Teuerung und den schlechteren Einnahmen der vergangenen Jahre“, erklärt Martin Ozimic, Geschäftsführer des Gemeindebundes Steiermark, so aus einem Bericht des ORF. Die Folgen werden in vielen Orten bereits sichtbar.

Neues Rüsthaus kann nicht gebaut werden

In Gratkorn im Bezirk Graz-Umgebung fehlt derzeit etwa das Geld für ein neues Feuerwehr-Rüsthaus. Bürgermeister Michael Feldgrill erklärt, dass verpflichtende Sozialausgaben derzeit Vorrang hätten. Hier würden die Kosten explodieren, die Parameter für die Gemeinde hätte sich extrem verschlechtert, stellt Feldgrill fest. Besonders die Sozialhilfeausgaben hätten sich massiv erhöht: „Vor vier Jahren haben wir vom Sozialhilfeverband Graz-Umgebung einen Beitrag von 1,9 Millionen geleistet. Und jetzt mit dem neuen System sind wir schon auf 4,3 Millionen.“

Straßenprojekte liegen auf Eis

Auch in Fischbach im Bezirk Weiz müssen geplante Sanierungen verschoben werden. Dort fehlen laut Bürgermeisterin Silvia Karelly die nötigen Eigenmittel. „Wir hätten vier, fünf Straßensanierungsprojekte. Die schieben wir jetzt immer vor uns her“, erklärt Karelly. Gerade heimische Betriebe würden dringend auf neue Aufträge warten und nach diesen ringen. Doch ohne finanzielle Spielräume bleiben viele Projekte vorerst liegen. Laut Gemeindebund betrifft die Situation mittlerweile Gemeinden in ganz Österreich. Besonders problematisch sei, dass Fördergelder oft nur schrittweise ausbezahlt werden. Dadurch müssten Gemeinden Projekte teilweise mit Krediten und zusätzlichen Zinskosten vorfinanzieren. Insgesamt seien Investitionen in Höhe von rund einer Milliarde Euro bislang nicht umgesetzt worden.

Forderung nach „Investitions-Turbo“

Der Gemeindebund fordert nun zusätzliche Unterstützung vom Bund. Ziel sei ein sogenannter kommunaler „Investitions-Turbo“, damit Gemeinden wieder Projekte starten und regionale Wirtschaftskreisläufe stärken können. Denn viele Bürgermeister warnen bereits jetzt: Wenn Investitionen weiter verschoben werden, könnte das nicht nur Gemeinden treffen, sondern auch Unternehmen, Arbeitsplätze und die Infrastruktur in den Regionen.