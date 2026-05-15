112 Einsatzkräfte suchen verschwundene Frau in der Steiermark

Stundenlang suchten Feuerwehr, Polizei und Rettung nach einer verschwundenen Bewohnerin eines Demenzzentrums in der Steiermark. Mit Drohnen und Suchtrupps wurde die Region abgesucht, bis die erlösende Nachricht kam.

Das vermutete Suchgebiet wurde großflächig abgesucht. Insgesamt standen 112 Einsatzkräfte der Feuerwehren, Polizei und des Roten Kreuzes im Einsatz.

Das vermutete Suchgebiet wurde großflächig abgesucht. Insgesamt standen 112 Einsatzkräfte der Feuerwehren, Polizei und des Roten Kreuzes im Einsatz.

Ein großangelegter Sucheinsatz hat am Donnerstagabend zahlreiche Einsatzkräfte in Atem gehalten. Eine Bewohnerin des Demenzzentrums Mitterdorf (Steiermark) galt seit dem späten Nachmittag als vermisst. Die Sorge war groß, denn mit jeder Stunde wurde die Situation kritischer.

©BFVMZ Pusterhofer Während mehrere Suchtrupps zu Fuß unterwegs waren, unterstützten Drohnen die Einsatzkräfte aus der Luft.

Sirenenalarm löste Großeinsatz aus

Gegen 19.25 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Freßnitz von der Polizei alarmiert. Kurz darauf folgte Sirenenalarm. Einsatzleiter BR Johann Eder-Schützenhofer ließ sofort weitere Feuerwehren nachalarmieren. Neben Freßnitz standen auch die Feuerwehren Mitterdorf, Wartberg, Krieglach, Langenwang sowie der Drohnenstützpunkt Kindberg im Einsatz.

©BFVMZ Pusterhofer Polizei, Feuerwehren und das Rote Kreuz waren im Einsatz.

Suche am Boden und aus der Luft

Das vermutete Suchgebiet wurde großflächig abgesucht. Während mehrere Suchtrupps zu Fuß unterwegs waren, unterstützten Drohnen die Einsatzkräfte aus der Luft. Gerade bei vermissten Personen mit Demenzerkrankung zählt oft jede Minute. Deshalb wurde die Suche mit hoher Intensität geführt.

Erlösende Nachricht kurz vor Mitternacht

Erst gegen Mitternacht kam schließlich die Entwarnung: Die vermisste Bewohnerin wurde im Demenzzentrum aufgefunden. Damit konnte der stundenlange Einsatz erfolgreich beendet werden. Insgesamt standen 112 Einsatzkräfte der Feuerwehren, Polizei und des Roten Kreuzes im Einsatz.