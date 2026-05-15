Kälteschock in der Steiermark: Temperaturen fallen auf vier Grad

Die Eisheiligen zeigen heuer ihre frostige Seite: In der Steiermark wird es in den kommenden Nächten ungewöhnlich kalt. Regen, Gewitter und sogar Schnee in höheren Lagen sorgen jetzt für echtes Spätwintergefühl.

Gerade noch Frühlingsgefühle, jetzt kommt der nächste Wetterdämpfer. Die Steiermark steht vor einem markanten Temperatursturz. Besonders in den Nächten wird es empfindlich kalt, stellenweise sinken die Werte sogar auf nur noch vier Grad. Jetzt heißt es: Warm anziehen.

Eisheilige bringen Kälte zurück

Verantwortlich dafür sind die sogenannten Eisheiligen, die ihrem Ruf heuer alle Ehre machen. Bereits in der Nacht auf Freitag wird es vielerorts nass, kalt und ungemütlich, 5 Minuten hat berichtet. Vor allem in höheren Regionen sinkt die Schneefallgrenze laut GeoSphere auf rund 1.100 bis 1.400 Meter, mit Tiefstwerte bei 4 bis 9 Grad. Damit könnte es in Teilen der Obersteiermark sogar noch einmal weiß werden. Dazu kommt kräftiger Regen, vereinzelt sind auch Gewitter möglich.

Wetter zeigt zwei Gesichter

Der Freitag startet zwar regional noch freundlich, vor allem im Süden könnte sich zwischenzeitlich sogar kurz die Sonne zeigen. Lange bleibt es allerdings nicht trocken. Im Tagesverlauf ziehen wieder dichte Wolken auf. Besonders entlang der Alpennordseite regnet es erneut, später könnten auch im Süden Schauer und einzelne Gewitter entstehen. Mit Höchstwerten zwischen elf und 15 Grad bleibt es außerdem deutlich kühler als für Mitte Mai üblich.

Wochenende bleibt wechselhaft

Auch das Wochenende bringt noch keine stabile Wetterlage. Sonne, Wolken und Regen wechseln sich weiterhin ab. Am Samstag dürfte vor allem der Süden zeitweise von trockenerem Wetter profitieren. Am Sonntag zeigen sich dann auch in anderen Teilen der Steiermark erste längere trockene Abschnitte. „Der Sonntag bringt nach Süden zu sehr sonniges Wetter, die durchziehenden Wolken stören kaum, etwaige Dunst- oder Nebelfelder lichten sich rasch. In der nördlichen Obersteiermark halten sich vormittags noch dichtere Wolken, regnen oder schneien wird es aber auch hier kaum mehr“, so GeoSphere. Gleichzeitig steigen die Temperaturen langsam wieder an. Laut Meteorologen sind bis Sonntag wieder Werte zwischen 13 und 19 Grad möglich.