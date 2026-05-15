Suspendierter Arzt sorgt für Debatte um LKH West im steirischen Landtag

Der Konflikt rund um die Pathologie am LKH West in Graz beschäftigt nun auch die Politik. Nach der Suspendierung eines Mediziners bringen die Neos eine dringliche Anfrage im Landtag ein. Die Kages weist Vorwürfe zurück.

Die Neos wollen mit einer dringlichen Anfrage an die ÖVP klären, ob die Versorgung und Patientensicherheit in der Pathologie des LKH Graz II ausreichend gewährleistet sind.

Die Neos wollen mit einer dringlichen Anfrage an die ÖVP klären, ob die Versorgung und Patientensicherheit in der Pathologie des LKH Graz II ausreichend gewährleistet sind.

Der seit Monaten schwelende Konflikt rund um die Pathologie am LKH West sorgt jetzt auch politisch für Aufsehen. Nach internen Streitigkeiten, Gerichtsverfahren und der Suspendierung eines Mediziners landet der Fall nun im steirischen Landtag.

Neos bringen dringliche Anfrage ein

Die Neos wollen mit einer dringlichen Anfrage an die ÖVP klären, ob die Versorgung und Patientensicherheit in der Pathologie des LKH Graz II ausreichend gewährleistet sind. Auslöser dafür sind Berichte über angebliche Probleme innerhalb des Instituts, die laut den Neos bereits seit dem Frühjahr 2025 bekannt seien. „Die jüngsten Ereignisse in der Pathologie am LKH Graz II werfen allerdings erhebliche Zweifel auf, ob die Patientensicherheit ausreichend gewährleistet ist“, heißt es in der Anfrage. Insgesamt umfasst diese laut Angaben der Partei 20 Punkte.

Konflikt zwischen Medizinern eskalierte

Im Zentrum der Diskussion steht ein langwieriger Konflikt zwischen zwei leitenden Medizinern. Dabei wurden intern unter anderem Vorwürfe rund um Qualitätssicherung, Kommunikation und mögliche Fehlerquellen thematisiert. Die Kages hatte diese Anschuldigungen allerdings bereits untersucht und nach eigenen Angaben als nicht zutreffend bewertet. Trotzdem dürfte der Streit intern weiter eskaliert sein. Mittlerweile wurde jener Mediziner, der zuvor rechtliche Schritte gegen seinen Vorgesetzten eingeleitet hatte, suspendiert. Bestätigt wurde dies von der auf Arbeits- und Vertragsrecht spezialisierten Anwältin Gudrun Draxler, die die Kages in der Angelegenheit vertritt, so aus Medienberichten. Demnach endet das Dienstverhältnis des Mediziners mit 31. August 2026, gleichzeitig mit dem Erreichen des Pensionsantrittsalters. Bereits seit 11. Mai sei außerdem ein Nachfolger im Dienst.

Kages weist Vorwürfe zurück

Vonseiten der Kages wird betont, dass sämtliche Vorwürfe umfassend geprüft worden seien. „Wir haben alle Vorwürfe geprüft, von Patientengefährdung kann keine Rede sein“, heißt es aus gut informierten Kreisen der Spitalsgesellschaft. Zu laufenden Verfahren wolle man sich darüber hinaus nicht weiter äußern. Mit der dringlichen Anfrage der Neos dürfte der Fall nun auch auf politischer Ebene intensiver diskutiert werden. Besonders die Frage nach Transparenz und Vertrauen in sensible medizinische Bereiche wie die Pathologie steht dabei im Mittelpunkt.