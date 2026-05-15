Katze mit Luftdruckgewehr angeschossen: Polizei sucht Täter

Eine Katze ist im Bezirk Weiz offenbar mit einem Luftdruckgewehr angeschossen und schwer verletzt worden. Das Tier überlebte nur knapp. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Tierquälerei und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Eine Katze wurde Anfang Mai offenbar gezielt mit einem Luftdruckgewehr beschossen und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Katze wurde Anfang Mai offenbar gezielt mit einem Luftdruckgewehr beschossen und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Fall mutmaßlicher Tierquälerei sorgt derzeit in Gersdorf an der Feistritz (Bezirk Weiz) für Entsetzen. Eine Katze wurde Anfang Mai offenbar gezielt mit einem Luftdruckgewehr beschossen und dabei lebensgefährlich verletzt.

Projektil im Halsbereich entdeckt

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen 4. und 8. Mai 2026 im Raum Gschmaier in der Gemeinde Gersdorf an der Feistritz. Das Tier erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Halses. Erst bei der tierärztlichen Versorgung wurde klar, wie dramatisch die Situation tatsächlich war: Im Körper der Katze konnte ein Luftdruck-Projektil sichergestellt werden.

Polizei bittet um Hinweise

Wer hinter der Tat steckt, ist derzeit noch unklar. Die bisherigen Ermittlungen verliefen bislang ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizeiinspektion Pischelsdorf nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zur Tat liefern können, werden ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133/6267 zu melden.