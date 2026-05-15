Großeinsatz nach Unfall: Drei Fahrzeuge beteiligt, mehrere Verletzte

Zwischen Leoben und Bruck an der Mur kam es am heutigen Freitag, dem 15. Mai zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Mehrere Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Auf der S6 ereignete sich am heutigen Tag aus bislang ungeklärter Ursache ein Verkehrsunfall, in den drei Autos verwickelt waren. Der Unfall ereignete sich im Abschnitt zwischen Leoben und Bruck an der Mur. Die alarmierten Feuerwehren übernahmen umgehend die Absicherung der Unfallstelle sowie den doppelten Brandschutzaufbau. Parallel dazu wurde kontrolliert, ob Betriebsmittel oder andere Flüssigkeiten aus den beschädigten Fahrzeugen austreten, um mögliche Umweltgefahren zu verhindern.

©FF Leoben-Stadt | Mehrere Einsatzkräfte rückten auf die S6 aus.

Unfall führte zu Großeinsatz

Mehrere verletzte Personen wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Nach der Unterstützung der Abschleppunternehmen und der abschließenden Reinigung der Fahrbahn konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Leoben-Stadt, Leoben-Göss und Niklasdorf sowie das Rote Kreuz, die Polizei, die Asfinag und ein Abschleppunternehmen.