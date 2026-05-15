Flammeninferno im Sattental: Almhütte vollständig zerstört

Ein Brand einer Almhütte im Sattental (Bezirk Liezen) in der Steiermark hat am frühen Freitagmorgen einen Großeinsatz ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Am Freitag, dem 15. Mai 2026, wurden die Feuerwehren Pruggern und Michaelerberg um 4.40 Uhr zu einem Zimmerbrand im Sattental alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war klar, dass es sich um ein größeres Brandereignis handeln dürfte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Die betroffene Almhütte stand bereits in Vollbrand. Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff gestartet. Unter schwerem Atemschutz kamen sowohl ein HD-Rohr als auch ein C-Rohr zum Einsatz, um die Flammen rasch einzudämmen. Besondere Aufmerksamkeit galt zudem drei im Gebäude befindlichen Gasflaschen, die von den Einsatzkräften gesichert werden konnten.

©FF Pruggern | Brand fordert stundenlangen Großeinsatz-

„Brand Aus“ nach drei Stunden

Parallel zu den Löscharbeiten wurde eine über 200 Meter lange Zubringleitung vom nahegelegenen Sattentalbach gelegt, um eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen. Diese Maßnahme erwies sich angesichts der abgelegenen Lage als entscheidend für den Einsatzerfolg. Nach rund drei Stunden intensiver Löscharbeiten konnte schließlich „Brand Aus“ gemeldet werden. Die vollständig zerstörte Hütte konnte jedoch nicht mehr gerettet werden.

Ermittlungen laufen

Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Pruggern mit TLF 1000, KLFA und MTFA, die Feuerwehr Michaelerberg mit TLF 500-TS sowie das Rote Kreuz und die Polizei.