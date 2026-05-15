Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee: Steiermark erlebt Winter-Rückkehr

Mitten im Mai kehrt der Winter in Teile der Steiermark zurück. In höheren Lagen fallen erneut teils große Mengen Neuschnee, während im restlichen Land Regen und ungewöhnlich kühle Temperaturen dominieren. Doch es gibt Hoffnung.

Während viele bereits auf frühsommerliche Temperaturen hoffen, zeigt sich das Wetter in der Steiermark derzeit von seiner winterlichen Seite. Die Eisheiligen haben das Wetter fest im Griff. In den kommenden 24 bis 36 Stunden wird in höheren Regionen erneut Schnee erwartet, bestätigt Christian Pehsl von GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten. Besonders betroffen sind die Obersteiermark und die Niederen Tauern. 30 Zentimeter sind heute in diesen Gebieten schon zusammengekommen. In der Nacht soll es dann nochmal schneien.

Winter meldet sich zurück

Schon in den vergangenen Stunden sorgten Schneefälle in den Bergen für ungewöhnliche Bilder mitten im Mai. Und die Wetterlage bleibt weiterhin angespannt. Auch in den kommenden Tagen sind in höheren Lagen weitere Schneefälle möglich, 5 Minuten hat berichtet. Vor allem in der Obersteiermark könnte es nochmals winterlich werden. Dazu kommen Regen, dichter Nebel und frische Temperaturen im ganzen Land.

Schnee im Mai: Wie stehst du zu diesem Wetter-Umschwung? Schrecklich! Ich will endlich Sonne und kurze Hosen. Mir macht das nichts. Die Eisheiligen kommen eben jedes Jahr verlässlich. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Regen zieht über die gesamte Steiermark

In der Nacht auf Samstag breitet sich Regen auf weite Teile der Steiermark aus. Besonders im Norden und in höheren Regionen bleibt das Wetter unbeständig. Die Temperaturen liegen am Samstagmorgen nur noch zwischen acht und 13 Grad. Dazu sorgt teils kräftiger Wind zusätzlich für ein deutlich kühleres Gefühl. Trotz der nassen Wetterlage gibt es auch positive Aspekte: Nach der langen Trockenphase wird der Regen vielerorts dringend benötigt.

©5 Minuten Während es in Teilen der Steiermark regnet… ©Leserfoto …schüttelt Frau Holle mancherorts ihre Betten wieder aus.

Wetterberuhigung ab Sonntag

Ab Sonntag dürfte sich die Lage langsam entspannen. Die Sonne zeigt sich wieder häufiger und die Temperaturen steigen langsam an. Laut aktueller Prognose sind am Sonntag bereits wieder Höchstwerte von bis zu 20 Grad möglich. Vor allem im Süden der Steiermark soll sich das Wetter deutlich freundlicher präsentieren. Noch besser sehen derzeit die Aussichten für die kommende Woche aus. Aus heutiger Sicht dürfte es wieder spürbar wärmer werden. Auch für das Pfingstwochenende rechnen Meteorologen derzeit mit freundlichem und deutlich milderem Wetter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 15:42 Uhr aktualisiert