Stephan Wisiak wird neuer Leiter der Abteilung Umwelt und Raumordnung

Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren und einem Hearing hat sich die Hearingkommission einstimmig für Stephan Wisiak als neuen Leiter der Abteilung für Umwelt und Raumordnung (A13) des Landes Steiermark ausgesprochen.

Die Besetzung der Leitungsfunktion der Abteilung 13 wurde öffentlich ausgeschrieben und durch ein externes Personalberatungsunternehmen begleitet. Im Anschluss durchliefen die Bewerberinnen und Bewerber ein mehrstufiges Verfahren, das in einem Hearing vor einer eingesetzten Kommission mündete. Am Ende dieses Prozesses fiel die Entscheidung einstimmig zugunsten des bisherigen interimistischen Leiters Stephan Wisiak aus. Die Landesregierung wird den Vorschlag der Kommission in der nächsten Regierungssitzung umsetzen.

Einstimmige Empfehlung der Kommision

Die Hearingkommission begründete ihre Entscheidung mit der fachlichen und persönlichen Eignung des Kandidaten. Wisiak habe insbesondere durch seine langjährige Führungserfahrung sowie seine umfassende Kompetenz im Verwaltungsbereich überzeugt. Auch seine Vertrautheit mit den Strukturen der steirischen Landesverwaltung sowie mit der Abteilung selbst sei in die Bewertung eingeflossen.

Fachliche Schwerpunkte der Abteilung

Die Abteilung für Umwelt und Raumordnung (A13) ist unter anderem für Umweltrecht, UVP-Verfahren sowie Raumordnung zuständig. In diesen Bereichen verfügt Wisiak laut Landesregierung über einschlägige Expertise und langjährige Erfahrung. Damit sei eine kontinuierliche Weiterführung der bisherigen Arbeit in der Abteilung gewährleistet, heißt es aus Regierungskreisen.

Statement aus der Landesregierung

Landesrat Hannes Amesbauer gratulierte dem designierten Abteilungsleiter zur Bestellung. Die Entscheidung basiere auf der Empfehlung der Expertinnen und Experten der Hearingkommission und folge dem Grundsatz, den bestgereihten Kandidaten zu bestellen. Wisiak werde die Anforderungen der Abteilung aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit bestens kennen und sei für die zukünftigen Aufgaben gut vorbereitet, so Amesbauer.