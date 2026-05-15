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Foto auf 5min.at zeigt Regenwolken über Graz
So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark.
Steiermark
15/05/2026
Prognose

Regen und Schnee: So ungemütlich wird der Samstag in der Steiermark

Der Samstag startet in der Steiermark trüb und regnerisch. Erst im Tagesverlauf lockert es von Westen her etwas auf.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Der Samstag bringt in allen Teilen der Steiermark zunächst trübes und zumeist auch regnerisch Wetter. Vor allem nördlich des Alpenhauptkammes soll es lange und ergiebig regnen. Nur im Süden und Südosten des Landes bleibt es gebietsweise trocken. „Die Schneefallgrenze liegt, von West nach Ost, zwischen rund 1100 und 1700m Seehöhe. Im weiteren Tagesverlauf setzten sich von Westen kommend allmählich sonnige Aufheiterungen durch. Es ist jedoch weiterhin mit Regenschauern zu rechnen, vor allem alpennordseitig. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 10 Grad, die Tageshöchsttemperaturen klettern auf Werte zwischen 6 und 15 Grad.

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