Thermen-Boom in der Steiermark: Erste Häuser bereits überfüllt

Regen, Wind und kühle Temperaturen treiben derzeit viele Menschen in die Thermen der Steiermark. Vor allem an den verlängerten Wochenenden verzeichnen zahlreiche Betriebe starken Andrang, erste Thermen mussten bereits reagieren.

Die Kombination aus Eisheilige und wechselhaftem Wetter sorgen aktuell für volle Becken und gut gebuchte Wellnessbereiche in der gesamten Steiermark. Besonders rund um die verlängerten Wochenenden zieht es zahlreiche Gäste in die Thermenregionen des Landes. Mehrere Betriebe berichten von außergewöhnlich hoher Auslastung.

Thermen erleben starken Besucheransturm

Vor allem Tagesgäste nutzen das regnerische Wetter derzeit spontan für einen Thermenbesuch. Bereits am Freitagvormittag mussten einzelne Betriebe, wie unter anderem die Therme Bad Waltersdorf, erste Zugangsbeschränkungen einführen, um den Andrang kontrollieren zu können. Neben Gästen aus der Steiermark reisen derzeit auch viele Besucher aus Wien, Kärnten und anderen Bundesländern an, so aus einem Bericht des ORF.

Wetter spielt Thermen in die Karten

Die aktuelle Wetterlage gilt als ideal für Wellnessurlaub und Tagesausflüge. Statt Sonne und Freibad setzen viele auf warmes Thermalwasser, Saunabereiche und Indoor-Angebote. Auch die Lage an den Feiertagen spielt den Thermen heuer zusätzlich in die Hände. Durch die verlängerten Wochenenden entscheiden sich viele kurzfristig für eine Auszeit in der Steiermark. Die Betreiber rechnen auch in den kommenden Wochen mit hoher Auslastung. Besonders rund um weitere Feiertage und Fenstertage dürfte die Nachfrage weiterhin hoch bleiben.