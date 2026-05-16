Lotto: Steirer verpasst Millionen-Jackpot nur um eine einzige Zahl

Die Lotto-Ziehung am Freitag sorgte erneut für Spannung: Aus dem Doppeljackpot wurde ein Dreifachjackpot mit 3,1 Millionen Euro. Auch in der Steiermark durfte gejubelt werden: Hier sahnte eine Person 42.000 Euro ab.

Zwar schrammte ein Spielteilnehmer aus der Steiermark wegen einer Zahl am großen Gewinn vorbei, darf sich aber dennoch über beachtliche 42.000 Euro freuen.

Zwar schrammte ein Spielteilnehmer aus der Steiermark wegen einer Zahl am großen Gewinn vorbei, darf sich aber dennoch über beachtliche 42.000 Euro freuen.

Die Spannung rund um den aktuellen Lotto-Jackpot steigt weiter an. Bei der Bonus-Ziehung am Freitag blieb der große Sechser erneut aus, damit wartet am Sonntag bereits ein Dreifachjackpot mit rund 3,1 Millionen Euro. Doch in der Steiermark gab es Grund zur Freude.

Steirer verpasste Jackpot nur knapp

Besonders knapp am großen Gewinn vorbei schrammte ein Spielteilnehmer aus der Steiermark mit einem Quicktipp. Ihm fehlte lediglich die Zahl 38, um den Millionenjackpot zu knacken. Trotzdem darf sich der Gewinner über rund 42.000 Euro freuen. Auch in Oberösterreich wurde ein Fünfer mit Zusatzzahl erzielt. Zusätzlich sorgte die spezielle Bonus-Ziehung für weiteres Glück im Bundesland: Die Gewinnsumme von 30.000 Euro ging an eine Quittungsnummer aus der Steiermark. Damit landeten gleich zwei größere Gewinne im Süden Österreichs.

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Am Sonntag gehts um 3,1 Mio. Euro

Da erneut niemand die „sechs Richtigen“ tippte, wächst der Jackpot weiter an. Bei der nächsten Ziehung am Sonntag geht es nun um rund 3,1 Millionen Euro, 5 Minuten hat berichtet. Die Ziehung wird traditionell live im ORF übertragen. Beim Joker durfte sich diesmal ein Spielteilnehmer aus Tirol freuen. Mit einem EuroMillionen-Quicktipp und dem richtigen „Ja“ zur Jokerzahl gewann die Person mehr als 167.000 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 09:08 Uhr aktualisiert