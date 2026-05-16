Rätsel um verschwundene Katzen in Zeltweg beschäftigt Anrainer

In der Pfaffendorfer Siedlung herrscht bei mehreren Familien inzwischen große Verunsicherung. Seit Herbst sollen dort mehrere Katzen verschwunden sein, ohne jede Spur, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Besonders belastend ist die Situation für eine Katzenbesitzerin. Gleich mehrere ihrer Tiere seien in den vergangenen Monaten nach Freigängen nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

„Sie war immer in der Nähe“

Zuletzt verschwand ihre Katze „Zamira“. Die zweieinhalb Jahre alte Tigerkatze mit weißem Fleck auf der Brust wird seit dem vergangenen Wochenende vermisst. Für ihre Besitzerin ist das Verhalten ungewöhnlich. „Sie war immer in der Nähe vom Haus und sehr schüchtern gegenüber Fremden. Wenn ich sie gerufen habe, ist sie immer gekommen“, erzählt sie. Gerade deshalb mache ihr das plötzliche Verschwinden große Sorgen.

Auch andere Familien betroffen

Nicht nur eine Familie ist betroffen. Auch andere Bewohner der Siedlung berichten davon, dass Katzen plötzlich nicht mehr zurückkehrten. Besonders schmerzhaft sei das auch für Kinder, die ihre Haustiere vermissen und täglich hoffen, dass diese doch noch auftauchen. Insgesamt sollen innerhalb von rund zwei Jahren fünf Katzen aus derselben Gegend verschwunden sein.

Hoffnung auf ein Lebenszeichen

Trotz aller Sorgen hofften die Besitzer weiterhin, dass die Tiere wieder nach Hause kehren. Gemeinsam mit Nachbarn gehen die Katzenbesitzer möglichen Hinweisen und bittet Anrainer, auch in Garagen, Kellern oder Gartenhäusern nachzusehen. Die Hoffnung: Vielleicht wurde eines der Tiere versehentlich eingesperrt. Um die Suche auszuweiten, wurde inzwischen auch ein öffentlicher Aufruf gestartet. Für Hinweise, die zum Auffinden der Katzen führen, wurde jetzt sogar ein Finderlohn ausgesetzt. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden.