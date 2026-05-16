Auto überschlägt sich auf B72 und landet am Dach: Lenker verletzt

Ein Unfall auf der B72 in Anger löste Samstagvormittag einen Feuerwehreinsatz aus. Ein Auto kam von der Straße ab und blieb am Dach liegen. 36 Kräfte standen im Einsatz, der verletzte Lenker wurde vom Roten Kreuz versorgt.

Das Auto überschlug sich und landete schließlich am Dach. Der Lenker des Fahrzeuges wurde verletzt und ins Spital gebracht.

Das Auto überschlug sich und landete schließlich am Dach. Der Lenker des Fahrzeuges wurde verletzt und ins Spital gebracht.

Samstagvormittag kam es auf der B72 im Bereich Anger zu einem Verkehrsunfall. Gegen 9 Uhr verlor ein Fahrzeuglenker nahe der Abfahrt beim Eurospar offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Lenker verletzt

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und vor Ort vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand lagen zunächst nicht vor. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar. Im Einsatz standen insgesamt 36 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Anger und Oberfeistritz. Mit vier Fahrzeugen rückten die Florianis zur Unfallstelle aus. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab und unterstützten bei den Aufräumarbeiten. Während des Einsatzes musste der betroffene Bereich der B72 für den Verkehr gesperrt werden. Erst nach knapp einer Stunde konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 12:20 Uhr aktualisiert