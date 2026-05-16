Nach Oprah Winfrey-Hype: Klosterbibliothek Admont beim ESC zu sehen

Millionen Menschen weltweit bekamen beim Eurovision Song Contest 2026 die weltgrößte Klosterbibliothek im Stift Admont zu sehen. Für das Benediktinerstift ist die internationale Aufmerksamkeit ein besonderer Meilenstein.

Bereits in den vergangenen Jahren sorgte die Bibliothek international für Aufmerksamkeit, unter anderem durch Berichte rund um Oprah Winfrey und zahlreiche Beiträge in sozialen Medien.

Bereits in den vergangenen Jahren sorgte die Bibliothek international für Aufmerksamkeit, unter anderem durch Berichte rund um Oprah Winfrey und zahlreiche Beiträge in sozialen Medien.

Während beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien Musik, Show und internationale Stars im Mittelpunkt standen, rückte auch ein kulturelles Wahrzeichen der Steiermark in den Fokus der Weltöffentlichkeit: die weltgrößte Klosterbibliothek im Benediktinerstift Admont. Im Rahmen der internationalen Österreich-Präsentation wurde die beeindruckende Bibliothek Millionen Fernsehzusehern weltweit gezeigt.

170 Millionen Menschen erreichte die ESC-Bühne

Der Eurovision Song Contest zählt mit rund 170 Millionen Zuschauern zu den größten TV-Events der Welt. Von 12. bis 16. Mai blickte die internationale Öffentlichkeit nach Österreich. Für das Stift Admont kam die weltweite Aufmerksamkeit zu einem besonderen Zeitpunkt: Die berühmte Bibliothek feiert heuer ihr 250-jähriges Bestehen. Im Benediktinerstift zeigte man sich entsprechend bewegt über die internationale Präsenz. Abt Gerhard Hafner OSB erklärt: „Dass unsere Bibliothek – ein Ort des Wissens, der Stille und der Geschichte – Teil eines globalen Musikereignisses wie dem Eurovision Song Contest sein durfte, erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit und großer Freude.“ Besonders beeindruckend sei die Verbindung zwischen jahrhundertealter Tradition und moderner Kulturinszenierung gewesen.

Bibliothek steht für Offenheit und Bildung

Auch Pater Prior Maximilian Schiefermüller OSB sieht in der ESC-Präsenz eine besondere Anerkennung. „Die Bibliothek des Stiftes Admont steht seit 250 Jahren für Offenheit, Bildung und den Dialog mit der Welt“, betont der Bibliothekar und Stiftsarchivar. Die weltberühmte Bibliothek faszinierte bereits Generationen von Besuchern aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Für das Stift und die Region bedeutet die Einbindung in das internationale ESC-Programm auch enorme mediale Aufmerksamkeit. Wirtschaftsdirektor Franz Pichler spricht von einem „unbezahlbaren Werbewert“, nicht nur für das Stift selbst, sondern auch für die gesamte steirische Kulturlandschaft.

Nach Oprah Winfrey folgt nächster Meilenstein

Bereits in den vergangenen Jahren sorgte die Bibliothek international für Aufmerksamkeit, unter anderem durch Berichte rund um Oprah Winfrey und zahlreiche Beiträge in sozialen Medien. Mit dem Eurovision Song Contest 2026 sei nun der nächste große internationale Meilenstein gelungen, erklärt Tourismus- und Marketingleiter Mario Brandmüller. „Millionen Menschen konnten dadurch die Schönheit und kulturelle Ausstrahlung dieses besonderen Ortes entdecken.“