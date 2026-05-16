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Bild auf 5min.at zeigt ein Luxushotel.
Lifestylehotel nōa Schladming feiert glanzvolle Eröffnungstage
Schladming
16/05/2026
Hotel nōa Schladming

Erstes 5-Sterne-Hotel startet in Schladming: Blick hinter die Kulissen

Mit zwei Auftaktveranstaltungen wurde das neue Hotel nōa Schladming erstmals einem geladenen Publikum präsentiert. Gäste aus Wirtschaft, Sport, Politik und Medien erhielten Einblicke in das Haus vor dem geplanten Sommerbetrieb.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(219 Wörter)
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Mit zwei Eröffnungsabenden ist das neue Hotel nōa Schladming erstmals offiziell vorgestellt worden. Geladen waren Gäste aus Wirtschaft, Politik, Tourismus, Sport und Fernsehen, die das Haus vor dem regulären Start im Juni besichtigten. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren unter anderem die Unternehmerin und Investorin Katharina Schneider, die Schauspielerin Luise Bähr, die Coachin und Autorin Ute Zischinsky sowie der ehemalige Skirennläufer und TV-Moderator Hans Knauß. Ebenfalls vor Ort waren der frühere Fußballtorhüter Alexander Walke sowie der Schauspieler Ferdinand Seebacher.

Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen nebeneinander.
©noa Schladming/Dominik Steiner
Ex-Skifahrer Hans Knauß, Ex-Tormann von Red Bull Salzburg Alexander Walke, Gastgeberinnen Stephanie Walcher und Margreth Danklmaier, Unternehmerin Katharina Schneider, Schauspieler Ferdinand Seehofer.
Bild auf 5min.at zeigt eine Frau in einem Wellnesshotel.
©noa Schladming/Dominik Steiner
Schauspielerin Luise Bähr entdeckt das neue Lifestylehotel noa Schladming.

Einblicke in Haus und Konzept

Im Rahmen der Veranstaltung wurden Führungen durch das Gebäude angeboten. Zudem fanden Gesprächsrunden zu Themen wie „weibliche Handschrift im Business“ und „Better Natural Aging“ statt. Kulinarisch begleitet wurde das Programm von einem eigens zusammengestellten Menü. Die Gastgeberinnen Margreth Danklmaier und Stephanie Walcher präsentierten gemeinsam mit ihrem Team das Konzept des Hauses. Im Mittelpunkt steht nach Angaben der Betreiber die Verbindung von moderner Hotellerie, alpinem Umfeld und einem ruhigen Rückzugsort.

Ausstattung und Angebote

Das Hotel versteht sich als Ort mit Fokus auf Erholung und Regeneration. Neben klassischen Spa-Bereichen werden unter anderem Anwendungen wie eine Kryo-Kältekammer angeboten. Ergänzend dazu wird ein Schaumdampfbad unter dem Namen „Espuro“ beschrieben, das Teil des Wellnessangebots ist.

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