„Blühende Medizin“: Freilichtmuseum beleuchtet Pflanzenheilkunde

Die Jahresausstellung „Blühende Medizin“ im Freilichtmuseum Stübing widmet sich der historischen Nutzung von Heilpflanzen im bäuerlichen Alltag. Im Zentrum steht Wissen zwischen Hausgarten, Klostermedizin und Volksheilkunde.

Die Jahresausstellung „Blühende Medizin. Die vielfältige Kraft der Pflanzen“ im Österreichisches Freilichtmuseum Stübing beschäftigt sich mit der Rolle von Heilpflanzen in der bäuerlichen Lebenswelt. Die Schau ist Teil des Jahresschwerpunkts „BLOOM“ des Universalmuseum Joanneum und des Kunsthaus Graz. Historisch stand der Zugang zu medizinischer Versorgung in ländlichen Regionen oft nur eingeschränkt zur Verfügung. Ärztliche Hilfe war schwer erreichbar oder für viele Familien finanziell nicht leistbar. Die Bevölkerung griff daher auf überlieferte Kenntnisse zurück und versuchte, Beschwerden zunächst mit Hausmitteln zu behandeln. In vielen Haushalten wurden Kräuter in eigenen Gärten angebaut. Pflanzen wie Salbei, Zitronenmelisse oder Herzgespann kamen in Tees, Salben oder Tinkturen zum Einsatz. Das Wissen über Anwendung und Wirkung wurde innerhalb von Familien, häufig von Frauen, über Generationen weitergegeben. Auch die Tiermedizin spielte dabei eine Rolle.

Klöster als Wissenszentrum

Eine bedeutende Rolle in der Entwicklung und Verbreitung pflanzenheilkundlichen Wissens spielten Klöster. Dort wurden Kenntnisse antiker Autoren gesammelt, dokumentiert und weiterentwickelt. Gleichzeitig fand ein Austausch von Pflanzenarten und Wissen zwischen verschiedenen Regionen statt, wodurch auch mediterrane und orientalische Gewächse in den Alpenraum gelangten. Das Wissen aus den Klöstern wurde nicht nur innerhalb der Ordensgemeinschaften genutzt, sondern auch an die bäuerliche und städtische Bevölkerung weitergegeben. Dadurch prägte es langfristig die Volksmedizin im mitteleuropäischen Raum.

Historische Quellen und interaktive Vermittlung

Ausgangspunkt der Ausstellung ist ein Kräuterbuch aus dem Jahr 1601 aus dem Bestand des Museums. Das Werk wurde im Zuge der Schau digitalisiert und ist nun auch virtuell zugänglich. Besucherinnen und Besucher begegnen im Rundgang durch historische Haus- und Kräutergärten jenen Pflanzen, die über Jahrhunderte hinweg genutzt wurden. Ergänzt wird die Ausstellung durch interaktive Elemente wie ein elektronisches Spiel, einen Dufttisch sowie Fotopunkte.

Kunstintervention zwischen Stübing und Graz

Einen zusätzlichen künstlerischen Zugang bietet die Intervention „Helenas Tränen“ von Nina Schuiki. Sie verbindet das Freilichtmuseum mit dem Kunsthaus Graz über eine Duftinstallation, die auf dem Alant (Inula helenium) basiert. Die Pflanze ist Teil der Ausstellung „30 % Löwenzahn“ im Kunsthaus Graz und wird dort über ein Lüftungssystem als Duft erlebbar gemacht. Die Arbeit verweist auf das Verhältnis zwischen Mensch, Natur und kultureller Wahrnehmung von Pflanzen.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Die eigens angelegten Heilgärten zeigen die Vielfalt traditioneller Heilpflanzen und Kräuter, die einst auf nahezu jedem Bauernhof kultiviert wurden. ©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek/Bildrecht: Wien Die Kunstintervention „Helenas Tränen“ von Nina Schuiki verbindet das Österreichisches Freilichtmuseum Stübing mit dem Kunsthaus Graz.

Thematischer Aktionstag im Sommer

Am 21. Juni 2026, zur Sommersonnenwende, widmet sich das Freilichtmuseum Stübing im Rahmen eines Aktionstags traditionellem Kräuterwissen. Im Mittelpunkt stehen Bräuche rund um Sonnwendpflanzen, Kräuterkränze und saisonale Rituale, ergänzt durch Vermittlungsangebote und kulinarische Elemente.