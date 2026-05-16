Einsatz: Wagen überschlägt sich, landet auf Dach

Die Feuerwehr Eisenerz (Bezirk Leoben) wurde am frühen Morgen zu einem Verkehrsunfall mit einem auf dem Dach liegenden Auto alarmiert. Der Lenker konnte das Fahrzeug bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen.

Die Freiwillige Feuerwehr Eisenerz wurde am Samstag um 7.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit dem Einsatzstichwort „T03 – Pkw am Dach“ alarmiert. Beim Eintreffen an der Unfallstelle stellte sich heraus, dass sich der Fahrzeuglenker bereits selbstständig aus dem verunfallten Wagen befreien konnte. Angaben über mögliche Verletzungen liegen derzeit nicht vor.

©Feuerwehr Eisenerz | Die Feuerwehr Eisenerz rückte zum Einsatz aus.

Absicherung und Bergung

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und banden ausgetretene Betriebsmittel. Zudem wurde die Fahrbahn gereinigt. Im Anschluss wurde das Fahrzeug wieder auf die Räder gestellt, gewendet und anschließend auf einen Anhänger verladen. Die Bergungsarbeiten dauerten rund zwei Stunden. Im Einsatz standen insgesamt 15 Mitglieder der Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen. Nach Abschluss der Arbeiten konnte der Einsatz beendet werden.