Steiermark: Der Sonntag bringt stabileres Wetter und Sonnenschein

„Der Sonntag bringt nach Süden zu sehr sonniges Wetter, die durchziehenden Wolken stören kaum, etwaige Dunst- oder Nebelfelder lichten sich rasch. In der nördlichen Obersteiermark halten sich vormittags noch dichtere Wolken, regnen oder schneien wird es aber auch hier kaum mehr“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Am Nachmittag soll die Sonne dann in der gesamten Steiermark scheinen. „Es wird milder, die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 19 Grad, der teils noch lebhafte Nordwestwind lässt die Temperaturen aber noch als etwas kühler empfinden“, so die Wetterexperten.